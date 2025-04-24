Школьники из Самарской области стали победителями и призерами Национальной технологической олимпиады

Национальная технологическая олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой "Россия — страна возможностей" в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Проект объединяет всех, кто хочет решать приоритетные технологические задачи, стоящие перед Россией.

Участники знакомятся с разными областями: от искусственного интеллекта и "умной" энергетики до нейротехнологий и геномного редактирования.

Организационный комитет олимпиады возглавляют первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Благодаря Национальной технологической олимпиаде способные ребята со всей страны получают возможности для самореализации, в соответствии с национальной целью, поставленной президентом Владимиром Путиным. Олимпиада проходит уже в десятый раз. В этом году она собрала около 220 тысяч заявок, что в полтора раза больше, чем в прошлом. Победителями и призерами стали школьники и студенты из 50 регионов России, а также Белоруссии. Они смогут получить льготы при поступлении в вуз и приглашения на стажировки в ведущие компании", — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Победителем в командном и в личном зачете олимпиады по профилю "Искусственный интеллект" стал девятиклассник Самарского регионального центра для одаренных детей Егор Кулишов. В этом сезоне заявки на участие в профиле подали 7,5 тыс. учеников 8-11 классов из 87 регионов России и других стран. По итогам победили семь школьников, среди которых и Егор, а призерами стали 16 ребят.

В финалах олимпиады в этом сезоне приняли участие около 2 тыс. учеников 8-11 классов из 72 регионов России. Школьники Самарской области вышли в финал в 11 профилях олимпиады.

В результате состязаний призерами стали:

— Арсений Захаров, учащийся Самарского медико-технического лицея — в профилях "Ядерные технологии", "Большие данные и машинное обучение";

— Егор Кулишов, учащийся Самарского регионального центра для одаренных детей — в профиле "Большие данные и машинное обучение";

— Екатерина Ларионова, учащаяся Самарского международного аэрокосмического лицея — в профиле "Цифровые технологии в архитектуре";

— Кирилл Пугачев, учащийся Самарского регионального центра для одаренных детей — в профиле "Автоматизация бизнес-процессов";

— Владимир Пьяных, учащийся Гимназии № 3 Самары — в профиле "Автоматизация бизнес-процессов".