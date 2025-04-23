В Самарском университете открылась конференция "Человек в информационном обществе"

В среду, 23 апреля, в Самарском университете им. Королева открылась Третья международная научно-практическая конференция "Человек в информационном обществе". В этом году она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Открывая конференцию, директор социально-гуманитарного института Самарского университета им. Королёва Александр Нестеров напомнил, что она проводится для обеспечения диалога, с одной стороны, между дисциплинами социально-гуманитарного знания, а с другой стороны — между, собственно гуманитариями и инженерами, специалистами естественно-научных дисциплин.

Актуальность такого диалога, по его словам, связана, с резко возросшим "умудрением" среды обитания человека: "В этой среде появляются субституты, то есть заместители человеческого разума — интеллектуальные машины. Машины, которые имитируют, или воспроизводят функции человеческого разума. […] То, что происходит сейчас на наших глазах, существенно выходит за пределы известной нам научной фантастики. И я думаю, что это соединение историй и техники, то есть соединение несоединимого на самом деле — человеческого, с одной стороны, памяти и прогресса, вынужденного прогресса, с другой стороны, оно и делает нашу с вами конференцию такой востребованной".

Первым с докладом на тему "Социально-политические вызовы демографического перехода" выступил Виктор Кузнецов — председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы, заведующий кафедрой социологии политических и региональных процессов Самарского университета.

Он отметил, что в последние десятилетия практикам в государственном управлении приходится решать проблемы, связанные с "демографической уязвимостью". Россия, как и большинство развитых стран, столкнулись с резким падением рождаемости. Так, по сравнению с 1950 г. рождаемость в мире упала в 2,5 раза. Причем она тем ниже, чем более высокотехнологична экономика.

Докладчик обозначил основные угрозы, которыми может обернуться демографический кризис: геополитические — связанные с контролем территорий, миграционные — вызваные высокой рождаемостью в ряде стран со слаборазвитой экономикой, а также риски разбалансирования пенсионной системы из-за старения населения.

Символично, что одним из докладчиков на конференции, посвященной Великой Отечественной войны, стал ее участник — главный научный сотрудник Института философии РАН (Москва) 96-летний Давид Дубровский.

"Это человек, который последовательно и методично разоблачает, психологически в первую очередь, фейки. Человек, который убрал с телеэкранов Кашпировского. Человек, который разоблачил Загорский эксперимент. Духовный и научный учитель всей современной психофизиологии. То есть это удивительный человек, который является и участником Великой Отечественной войны, и классиком философии сознания, и, наверное, одним из самых востребованных философов, говорящих изначально на русском языке в мире в целом", — представил докладчика Александр Нестеров.

В своем выступлении Давид Дубровский коснулся темы глобального кризиса мировой цивилизации, в котором человечество живет уже длительное время. По его мнению, при анализе этой ситуации важна проблема полисубъектности. Каждое государство состоит из субъектов, и в их взаимодействии важны настройки централизации и автономизации.

"История показывает, что если программа централизации слишком доминирует, подавляя автономные программы субъектов, это ведет к нарастанию противоречий и социальных конфликтов, часто приводит к развалу мегасубъекта. […] В мировой цивилизации нарушено это правило, однополярность ведет к постоянным противоречиям и войнам", — поясняет он.

Проводя аналогии между текущим конфликтом вокруг Украины и Великой Отечественной войны, Давид Дубровский отметил, что СВО также носит для России экзистенциальный характер — будет ли существовать страна. При этом он обозначил и проблему разного уровня мобилизации общества в этих двух конфликтах: "Решающим фактором победы в Великой Отечественной войне был высочайший патриотизм советского народа на фронте и в тылу. Тогда произошло яркое сплочение народа, самых разных сословий, самых разных людей. Все были охвачены желанием любой ценой отстоять свою Родину. Сейчас мы также наблюдаем сплочение народа, но не такое интенсивное и яркое".

Конференция "Человек в информационном обществе" продлится до 26 апреля. В 11 секциях выступят около 300 докладчиков.