В Самарском университете открылась конференция "Человек в информационном обществе"

В среду, 23 апреля, в Самарском университете им. Королева открылась Третья международная научно-практическая конференция "Человек в информационном обществе". В этом году она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Открывая конференцию, директор социально-гуманитарного института Самарского университета им. Королёва Александр Нестеров напомнил, что она проводится для обеспечения диалога, с одной стороны, между дисциплинами социально-гуманитарного знания, а с другой стороны — между, собственно гуманитариями и инженерами, специалистами естественно-научных дисциплин.
Актуальность такого диалога, по его словам, связана, с резко возросшим "умудрением" среды обитания человека: "В этой среде появляются субституты, то есть заместители человеческого разума — интеллектуальные машины. Машины, которые имитируют, или воспроизводят функции человеческого разума. […] То, что происходит сейчас на наших глазах, существенно выходит за пределы известной нам научной фантастики. И я думаю, что это соединение историй и техники, то есть соединение несоединимого на самом деле — человеческого, с одной стороны, памяти и прогресса, вынужденного прогресса, с другой стороны, оно и делает нашу с вами конференцию такой востребованной".
Первым с докладом на тему "Социально-политические вызовы демографического перехода" выступил Виктор Кузнецов — председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы, заведующий кафедрой социологии политических и региональных процессов Самарского университета.
Он отметил, что в последние десятилетия практикам в государственном управлении приходится решать проблемы, связанные с "демографической уязвимостью". Россия, как и большинство развитых стран, столкнулись с резким падением рождаемости. Так, по сравнению с 1950 г. рождаемость в мире упала в 2,5 раза. Причем она тем ниже, чем более высокотехнологична экономика.
Докладчик обозначил основные угрозы, которыми может обернуться демографический кризис: геополитические — связанные с контролем территорий, миграционные — вызваные высокой рождаемостью в ряде стран со слаборазвитой экономикой, а также риски разбалансирования пенсионной системы из-за старения населения.
Символично, что одним из докладчиков на конференции, посвященной Великой Отечественной войны, стал ее участник — главный научный сотрудник Института философии РАН (Москва) 96-летний Давид Дубровский.
"Это человек, который последовательно и методично разоблачает, психологически в первую очередь, фейки. Человек, который убрал с телеэкранов Кашпировского. Человек, который разоблачил Загорский эксперимент. Духовный и научный учитель всей современной психофизиологии. То есть это удивительный человек, который является и участником Великой Отечественной войны, и классиком философии сознания, и, наверное, одним из самых востребованных философов, говорящих изначально на русском языке в мире в целом", — представил докладчика Александр Нестеров.
В своем выступлении Давид Дубровский коснулся темы глобального кризиса мировой цивилизации, в котором человечество живет уже длительное время. По его мнению, при анализе этой ситуации важна проблема полисубъектности. Каждое государство состоит из субъектов, и в их взаимодействии важны настройки централизации и автономизации.
"История показывает, что если программа централизации слишком доминирует, подавляя автономные программы субъектов, это ведет к нарастанию противоречий и социальных конфликтов, часто приводит к развалу мегасубъекта. […] В мировой цивилизации нарушено это правило, однополярность ведет к постоянным противоречиям и войнам", — поясняет он.
Проводя аналогии между текущим конфликтом вокруг Украины и Великой Отечественной войны, Давид Дубровский отметил, что СВО также носит для России экзистенциальный характер — будет ли существовать страна. При этом он обозначил и проблему разного уровня мобилизации общества в этих двух конфликтах: "Решающим фактором победы в Великой Отечественной войне был высочайший патриотизм советского народа на фронте и в тылу. Тогда произошло яркое сплочение народа, самых разных сословий, самых разных людей. Все были охвачены желанием любой ценой отстоять свою Родину. Сейчас мы также наблюдаем сплочение народа, но не такое интенсивное и яркое".
Конференция "Человек в информационном обществе" продлится до 26 апреля. В 11 секциях выступят около 300 докладчиков.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???