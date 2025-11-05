16+
Общество

В Самаре состоялась II Международная конференция "Колпаковские чтения"

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мероприятие, прошедшее в знаковый год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и объявленный президентом страны Владимиром Путиным, Год защитника Отечества, стало важной частью масштабного Международного патриотического проекта "Парад Памяти".

Фото: профком студентов Самарского политеха

Проект, реализуемый Самарским отделением Российского военно-исторического общества с 2011 г., ежегодно напоминает о легендарном Военном параде 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве, который по своей мощи не уступал параду на Красной площади и продемонстрировал всему миру несгибаемую волю советского народа к победе. В тот год Куйбышев был запасной столицей СССР, и парад стал символом несломленного духа в самые тяжелые дни войны.

Одним из ключевых моментов нынешних чтений стало выступление Андрея Растегаева — ветерана специальной военной операции, кавалера ордена Мужества, члена Ассоциации ветеранов СВО, участника второго потока программы "Школа Героев", которая реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев".

В своем выступлении Андрей Растегаев подчеркнул острую необходимость сохранения исторической памяти и обеспечения преемственности поколений офицеров России. Он провел прямую параллель между подвигом советских солдат в годы Великой Отечественной и героизмом современных российских воинов, отметив, что история, к сожалению, повторяется, и Родине вновь приходится давать отпор нацизму.

Особое внимание ветеран СВО уделил важному вкладу казачества в приближение Победы как в 1941–1945 гг., так и сегодня. Он рассказал о сильном боевом братстве, которое рождается в суровых испытаниях и является залогом успеха в любой войне.

"Связь между Великой Отечественной войной и СВО — не просто слова. Это одна и та же борьба за суверенитет, честь и будущее нашей страны. Наши предки победили тогда, и скоро мы опять победим!" — подчеркнул герой. 

Конференция "Колпаковские чтения" в очередной раз доказала, что память о прошлом — это не просто дань уважения, а действенный инструмент для воспитания новых поколений защитников Отечества и источник силы для нынешних героев, стоящих на страже национальных интересов России.

