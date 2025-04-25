В выходные в Самарской области будет дождливо, а к понедельнику выпадет снег

В Приволжском УГМС сообщили, что в ближайшие дни, с 25 по 28 апреля, в Самарской области похолодает, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

В пятницу, 25 апреля, в Самаре облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 4…9 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +22…+24 °C.

В субботу, 26 числа, в регионе ожидается переменная облачность, местами — небольшой дождь. Ветер северно-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °C, днем +20…+25 °C.

27 апреля в Самарской области сохранится облачная погода. По прогнозам — дождь, местами гроза. Ветер северный, 7…12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы +4…+9 °C, в дневные +9…+14 °C, по юго-востоку области до 19°С.

В понедельник, 28 апреля, в регионе пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, 7…12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +5…+10 °C.