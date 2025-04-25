Самарастат презентовал сборник к 80-летию Победы

В Самарской областной универсальной научной библиотеке 22 апреля прошла презентация статистического сборника "Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны". Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы.

Сборник, подготовленный самарскими статистиками, рассказывает о жизни региона в военные годы. Он охватывает промышленность, сельское хозяйство, демографию, социальные и культурные процессы, происходившие в Куйбышевской области с 1941 по 1945 год. Читатели смогут проследить, как менялось состояние экономики и общества на протяжении войны.

В сборнике опубликованы архивные документы и фотографии, которые передают дух того сурового времени.

Печатные экземпляры книги были переданы в фонд библиотеки. Электронный вариант сборника будет опубликован на сайте Самарастата в День Победы, чтобы с ним могли ознакомиться все желающие.