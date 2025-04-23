На участке трассы М-5 "Урал" ограничат движение

На участке автомобильной дороги М-5 "Урал" будет ограничено движение транспорта в связи с выполнением работ по установке пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Временное ограничение движения до одной полосы в направлении выезда из г. Самара будет введено с 22:00 до 23:00 29 апреля и с 23:40 29 апреля до 00:30 30 апреля.

Движение для всех транспортных средств на 12 км автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к городу Самара) будет прекращено с 23:00 до 23:40 29 апреля.