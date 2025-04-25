Заводы Победы: "Металлист"

К 80-летнему юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной войне портал "Волга Ньюс" запустил исторический проект, посвященный вкладу, который в нее внесли предприятия и жители Куйбышевской области. В этой публикации - история завода "Металлист", который в годы войны выпускал легендарные пулеметы ШКАС и ДШК.
В 1938 г. в Куйбшеве было начато проектирование газомотокомпрессорного завода. Поскольку предприятие это должно было входить в состав Народного комиссариата машиностроения СССР, в нашем городе был организован строительный трест "Куйбышевмашстрой". Отсюда и само слово "Машстрой", впервые прозвучавшее в октябре 1938 г. и давшее название этой части города.
В предвоенные годы велась закладка фундаментов будущего завода, строилось жилье для его рабочих. Некоторые из них сохранились до сих пор и имеют адрес по Канатному переулку, что рядом с парком "Дружба". Информацию о том, что на заводе для нужд отечественной нефтедобычи планировалось ежегодно выпускать по 300 газокомпрессоров, можно было прочесть в куйбышевской прессе.
В то же время на Донбассе в небольшом городе Артемовске началось строительство завода №525. Когда началась Великая Отечественная война, весь личный состав строителей, автомобильный и гужевой транспорт, оборудование, металлоконструкции и дефицитные материалы в соответствии с постановлением ГКО №1960сс от 3 июля 1941 г. погрузили в четыре железнодорожных эшелона и эвакуировали в Куйбышев на площадку газомотокомпрессорного завода.
Артемовские строители приехали в город 10 июля 1941 года. Имевшиеся фундаменты заводских корпусов пришлось взрывать, так как они не соответствовали проектам, и закладывать новые. Имеющийся жилой фонд был не рассчитан на такое количество эвакуированных, поэтому для них организовали палаточный городок.
Строить пришлось параллельно и завод, и поселок, потому что из прифронтовой полосы начали прибывать эшелоны с оборудованием и людьми: в 1941 г. на площадку завода эвакуировали завод №507 НКБ из Винюково, привезли часть оборудования и персонала Тульского оружейного завода для организации производства авиационных пулеметов ШКАС (Шпитальный - Комарицкий авиационный скорострельный). Больше 500 станков и приспособлений привезли с пулеметного завода №2 имени Киркиж (г. Ковров), чтобы организовать в Куйбышеве дублирующее производство пулеметов ДШК (Дегтярев - Шпагин крупнокалиберный).
Несмотря на трудные условия, уже в декабре 1941 г. авиационные заводы получили первую партию пулеметов ШКАС, которые делали 1900 выстрелов в минуту и могли буквально разрезать вражеский самолет очередью. Пехотинцы и танкисты получили 1836 безотказных, всепогодных пулеметов ДШК.
Немецкие конструкторы в течение всей войны так и не смогли хотя бы повторить творение советских оружейных конструкторов БГ.Шпитального и И,А,Комарицкого, не говоря уж о том, чтобы его превзойти. В подтверждение этого можно привести удивительный исторический факт.
Согласно опубликованным воспоминаниям ряда ветеранов войны, в те дни, когда советские войска, взявшие штурмом Берлин, ворвались в канцелярию Третьего рейха, здесь среди многочисленных трофеев, захваченных нашими бойцами, обнаружился необычного вида пулемет, стоявший в кабинете Гитлера и накрытый стеклянным колпаком.
Прибывшие для осмотра этого образца советские специалисты-оружейники с удивлением узнали в этом экспонате, хранящемся под стеклом, не что иное, как… авиационный пулемет ШКАС калибра 7,62 миллиметра. При нем был выставлен личный приказ Гитлера, гласивший, что этот советский пулемет будет находиться в его канцелярии до тех пор, пока немецкие конструкторы не создадут аналогичное оружие для самолетов люфтваффе с той же надежностью и скорострельностью. Как известно, германским специалистам сделать этого не удалось.
Оружейники завода №525 выпускали турельные, синхронные, крыльевые пулеметные установки и тут же отправляли их на авиазаводы Безымянки, где их монтировали на боевые машины и пристреливали в специальном тире, добиваясь высокой точности огня.
В 1943 г. на заводе запустили производство турельных установок для малых кораблей на основе ДШК, чтобы защитить их от вражеской авиации. Моряки успешно использовали их и в морских боях, и для стрельбы по береговым целям, поэтому завод начал выпускать тумбовые пулеметные установки для военных кораблей. В 1944 г. с завода на фронт было отправлено 16 910 пулеметов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 г. завод был награжден орденом Ленина.
После войны предприятие сначала переименовали в Куйбышевский завод "Металлист", а потом реорганизовали в АО "Металлист-Самара".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???