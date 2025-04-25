Заводы Победы: "Металлист"

К 80-летнему юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной войне портал "Волга Ньюс" запустил исторический проект, посвященный вкладу, который в нее внесли предприятия и жители Куйбышевской области. В этой публикации - история завода "Металлист", который в годы войны выпускал легендарные пулеметы ШКАС и ДШК.

В 1938 г. в Куйбшеве было начато проектирование газомотокомпрессорного завода. Поскольку предприятие это должно было входить в состав Народного комиссариата машиностроения СССР, в нашем городе был организован строительный трест "Куйбышевмашстрой". Отсюда и само слово "Машстрой", впервые прозвучавшее в октябре 1938 г. и давшее название этой части города.

В предвоенные годы велась закладка фундаментов будущего завода, строилось жилье для его рабочих. Некоторые из них сохранились до сих пор и имеют адрес по Канатному переулку, что рядом с парком "Дружба". Информацию о том, что на заводе для нужд отечественной нефтедобычи планировалось ежегодно выпускать по 300 газокомпрессоров, можно было прочесть в куйбышевской прессе.

В то же время на Донбассе в небольшом городе Артемовске началось строительство завода №525. Когда началась Великая Отечественная война, весь личный состав строителей, автомобильный и гужевой транспорт, оборудование, металлоконструкции и дефицитные материалы в соответствии с постановлением ГКО №1960сс от 3 июля 1941 г. погрузили в четыре железнодорожных эшелона и эвакуировали в Куйбышев на площадку газомотокомпрессорного завода.

Артемовские строители приехали в город 10 июля 1941 года. Имевшиеся фундаменты заводских корпусов пришлось взрывать, так как они не соответствовали проектам, и закладывать новые. Имеющийся жилой фонд был не рассчитан на такое количество эвакуированных, поэтому для них организовали палаточный городок.

Строить пришлось параллельно и завод, и поселок, потому что из прифронтовой полосы начали прибывать эшелоны с оборудованием и людьми: в 1941 г. на площадку завода эвакуировали завод №507 НКБ из Винюково, привезли часть оборудования и персонала Тульского оружейного завода для организации производства авиационных пулеметов ШКАС (Шпитальный - Комарицкий авиационный скорострельный). Больше 500 станков и приспособлений привезли с пулеметного завода №2 имени Киркиж (г. Ковров), чтобы организовать в Куйбышеве дублирующее производство пулеметов ДШК (Дегтярев - Шпагин крупнокалиберный).

Несмотря на трудные условия, уже в декабре 1941 г. авиационные заводы получили первую партию пулеметов ШКАС, которые делали 1900 выстрелов в минуту и могли буквально разрезать вражеский самолет очередью. Пехотинцы и танкисты получили 1836 безотказных, всепогодных пулеметов ДШК.

Немецкие конструкторы в течение всей войны так и не смогли хотя бы повторить творение советских оружейных конструкторов БГ.Шпитального и И,А,Комарицкого, не говоря уж о том, чтобы его превзойти. В подтверждение этого можно привести удивительный исторический факт.

Согласно опубликованным воспоминаниям ряда ветеранов войны, в те дни, когда советские войска, взявшие штурмом Берлин, ворвались в канцелярию Третьего рейха, здесь среди многочисленных трофеев, захваченных нашими бойцами, обнаружился необычного вида пулемет, стоявший в кабинете Гитлера и накрытый стеклянным колпаком.

Прибывшие для осмотра этого образца советские специалисты-оружейники с удивлением узнали в этом экспонате, хранящемся под стеклом, не что иное, как… авиационный пулемет ШКАС калибра 7,62 миллиметра. При нем был выставлен личный приказ Гитлера, гласивший, что этот советский пулемет будет находиться в его канцелярии до тех пор, пока немецкие конструкторы не создадут аналогичное оружие для самолетов люфтваффе с той же надежностью и скорострельностью. Как известно, германским специалистам сделать этого не удалось.

Оружейники завода №525 выпускали турельные, синхронные, крыльевые пулеметные установки и тут же отправляли их на авиазаводы Безымянки, где их монтировали на боевые машины и пристреливали в специальном тире, добиваясь высокой точности огня.

В 1943 г. на заводе запустили производство турельных установок для малых кораблей на основе ДШК, чтобы защитить их от вражеской авиации. Моряки успешно использовали их и в морских боях, и для стрельбы по береговым целям, поэтому завод начал выпускать тумбовые пулеметные установки для военных кораблей. В 1944 г. с завода на фронт было отправлено 16 910 пулеметов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 г. завод был награжден орденом Ленина.

После войны предприятие сначала переименовали в Куйбышевский завод "Металлист", а потом реорганизовали в АО "Металлист-Самара".