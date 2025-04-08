Портал "Волга Ньюс" запустил проект "Заводы Победы"

Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны стала не только запасной столицей, но и одним из главных военно-промышленных центров СССР. К 80-летнему юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной войне портал "Волга Ньюс" запустил исторический проект, посвященный вкладу, который в нее внесли предприятия и жители региона.
Главным символом, с которым ассоциируется вклад Куйбышевской области в Победу, безусловно, выступает легендарный самолет Ил-2. Выпуском бронированного штурмовика занимались сразу два куйбышевских завода — Государственный авиационный завод № 1 (сейчас "РКЦ "Прогресс") и Государственный авиационный завод № 18 (сейчас "Авиакор - самарский авиационный завод"). Заводы № 1 и № 18 за годы войны выпустили 11927 и 13618 штурмовиков Ил-2 — более 70% от общего количества.
Еще 12 заводов выпускали комплектующие для штурмовиков. Завод № 24 Народного комиссариата авиационной промышленности ("ОДК-Кузнецов") производил двигатели, Завод № 207 Народного комиссариата авиационной промышленности ("Салют") — бронекабины, Завод № 35 Наркомата авиационной промышленности ("Авиаагрегат") — винты, Завод № 525 ("Металлист") — пулеметы ШКАС, Завод № 305 ("Гидроавтоматика") — крепеж и пневматику и т. д.
Эвакуация в Куйбышев 4 ГПЗ сделала город центром подшипниковой промышленности страны. Завод за годы войны выпустил около 50 млн подшипников. Производил он и оружие - минометы, снаряды, гранаты.
Завод им. Масленникова выпускал снаряды для "Катюш". Сызранский Локомобильный завод ("Тяжмаш") выпускал минометные мины различного калибра и морские контактные противодесантные мины КБ-3.
Завод "Полимер" (Чапаевск) изготовил около 40% тротила от всего выработанного в стране за военные годы, почти весь ТЭН, снарядил каждый девятый выстрел артиллерии. "Коммунар" (Петра Дубрава) выпускал по 6 тонн пороха в сутки. Им был начинен каждый четвертый патрон и и каждый второй снаряд.
Куйбышевский карбюраторно-арматурный завод (Завод им. А.М. Тарасова) производил электрооборудование для танков и армейских автомобилей,
Сызранский НПЗ за годы войны дал стране более 900 тыс. тонн топлива, а его первые партии отправлялись на Сталинградский фронт.
Этот перечень можно продолжать долго. "Волга Ньюс" в проекте "Заводы Победы" постарался рассказать о куйбышевских предприятиях, внесших наибольший вклад в Победу.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой