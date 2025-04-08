Портал "Волга Ньюс" запустил проект "Заводы Победы"

Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны стала не только запасной столицей, но и одним из главных военно-промышленных центров СССР. К 80-летнему юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной войне портал "Волга Ньюс" запустил исторический проект, посвященный вкладу, который в нее внесли предприятия и жители региона.

Главным символом, с которым ассоциируется вклад Куйбышевской области в Победу, безусловно, выступает легендарный самолет Ил-2. Выпуском бронированного штурмовика занимались сразу два куйбышевских завода — Государственный авиационный завод № 1 (сейчас "РКЦ "Прогресс") и Государственный авиационный завод № 18 (сейчас "Авиакор - самарский авиационный завод"). Заводы № 1 и № 18 за годы войны выпустили 11927 и 13618 штурмовиков Ил-2 — более 70% от общего количества.

Еще 12 заводов выпускали комплектующие для штурмовиков. Завод № 24 Народного комиссариата авиационной промышленности ("ОДК-Кузнецов") производил двигатели, Завод № 207 Народного комиссариата авиационной промышленности ("Салют") — бронекабины, Завод № 35 Наркомата авиационной промышленности ("Авиаагрегат") — винты, Завод № 525 ("Металлист") — пулеметы ШКАС, Завод № 305 ("Гидроавтоматика") — крепеж и пневматику и т. д.

Эвакуация в Куйбышев 4 ГПЗ сделала город центром подшипниковой промышленности страны. Завод за годы войны выпустил около 50 млн подшипников. Производил он и оружие - минометы, снаряды, гранаты.

Завод им. Масленникова выпускал снаряды для "Катюш". Сызранский Локомобильный завод ("Тяжмаш") выпускал минометные мины различного калибра и морские контактные противодесантные мины КБ-3.

Завод "Полимер" (Чапаевск) изготовил около 40% тротила от всего выработанного в стране за военные годы, почти весь ТЭН, снарядил каждый девятый выстрел артиллерии. "Коммунар" (Петра Дубрава) выпускал по 6 тонн пороха в сутки. Им был начинен каждый четвертый патрон и и каждый второй снаряд.

Куйбышевский карбюраторно-арматурный завод (Завод им. А.М. Тарасова) производил электрооборудование для танков и армейских автомобилей,

Сызранский НПЗ за годы войны дал стране более 900 тыс. тонн топлива, а его первые партии отправлялись на Сталинградский фронт.

Этот перечень можно продолжать долго. "Волга Ньюс" в проекте "Заводы Победы" постарался рассказать о куйбышевских предприятиях, внесших наибольший вклад в Победу.