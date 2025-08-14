Зарядить город идеями: в Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий "Креатив на Волге"

16–17 августа в Самаре, на Станкозаводе (ул. Куйбышева, 128/1), пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий "Креатив на Волге". Его организаторами выступили международное ивент-агентство "Мандариновая лиса" и центр труда и отдыха Станкозавод при поддержке правительства Самарской области, администрации Самары и Агентства социокультурных технологий (АСТ). Событие традиционно проходит уже третий раз, а в 2025 — удивит еще большим размахом.

Вход на фестиваль и в лекторий свободный для всех горожан и гостей Самары. Для участников хакатона и гостей фестиваля будет открыт лекторий с экспертами креативных индустрий. Выступления наполнятся дискуссиями о городской среде и месте человека в нем, креативе в бизнесе, глобальных трендах и использовании ИИ.

Среди спикеров: Максим Ильяхов, главред, автор "Пиши, сокращай" и др., Надежда Божкова, CМО Viva La Vika и Choux, Александра Федорова, автор проекта "Новый русский // Культурный код", сооснователь центра продюсирования промыслов "Нарядно", Максим Пономарев, сооснователь mads и агентства Friends и другие. Вечером 16 августа для участников и гостей выступит дуэт Лолита Косс с их позитивной и духоподъемной музыкой и другие музыканты. Также состоится большой музыкальный джем Sing and play к которому может присоединиться каждый гость, независимо от того умеет он петь и играть или нет.

"Креатив на Волге" — это фестиваль, который изначально строился на образовательной основе. Мы хотели, чтобы идеи, созданные на хакатоне, могли реализоваться в реальных проектах. И при этом нам удалось создать уникальную атмосферу "лагеря для взрослых", где на два дня участники погружаются в свободу творчества", — поделилась Екатерина Лисейчева, создатель "Креатива на Волге". founder& CEO международного ивент-агентства "Мандариновая лиса".

В хакатоне принимают участие как представители творческих профессий, так и предприниматели, резиденты креативных кластеров, студенты и просто активные горожане. Команды, зарегистрировавшиеся на событие, покажут свой креативный потенциал действующему бизнесу. Тема хакатона этого года — множественность ролей современного человека в креативных индустриях. Сегодня можно быть автором и предпринимателем, дизайнером и куратором, соло-игроком и участником команды — и "Креатив на Волге" создает пространство, где каждая из этих ролей раскрывается на практике. Участников ждут пять треков, каждый из которых разработан совместно с экспертами креативных индустрий и крупными брендами. Среди брендов, представляющих свои задачи, — Magnit Tech, "ВкусВилл", Агентство социокультурных технологий и другие.

"Креатив на Волге" и Станкозавод объединяют общие ценности и подход к делу с точки зрения влияния на город и креативную индустрию в целом. Мы верим, что энергия фестиваля и практические идеи, рожденные в рамках хакатона, помогут показать нашу территорию и ее возможности для города и для людей", — рассказывает Павел Новиков, управляющий центра труда и отдыха Станкозавод.

Фестиваль оживит город не только идеями, но и атмосферой. На площадке всем гостям можно будет заглянуть в маркет с мерчем фестиваля и фотозонами от креативных брендов (FlowWow) и локальных мастеров, выпить кофе в одной из выездных точек (Surf Coffee, Skuratov), отдохнуть, пообщаться и подхватить вдохновение прямо на ходу. Воркшопы от Think About, FlowWow, "Литрес" и других партнеров дадут получить практические знания — не из презентаций, а из рук в руки.

Завершатся креативные насыщенные дни награждением команд-победителей хакатона и встречей с авторами бестселлеров "Литрес" в лектории.