Образование Общество

Профессиональные пробы по востребованным профессиям ждут самарских школьников в новом учебном году

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках федерального проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" в Самарской области более 35 профессиональных образовательных организаций и предприятий региона готовят программы профессиональных проб для школьников 8-9 классов. С 2025 года проект "Билет в будущее" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Под руководством Регионального центра трудовых ресурсов к сентябрю школьникам будет представлено более 100 программ по приоритетным для региона профессиям, что позволит ребятам на выбор попробовать себя в разных профессиональных областях и определиться с профессиональным интересом для поступления в колледж или вуз.

Формирование кадрового потенциала, расширение образовательных программ всех уровней для обеспечения притока высококвалифицированных специалистов на предприятия региона, — задачи, озвученные губернатором Вячеславом Федорищевым профильным ведомствам.

Проект "Билет в будущее", реализуемый на территории Самарской области, — один из инструментов ранней профориентации. Площадками для занятий по разработанным программам станут учреждения среднего и высшего профессионального образования, предприятия Самарской области. Это позволит школьникам поближе познакомиться не только с профессией, но и с условиями обучения, а также с условиями дальнейшего трудоустройства на предприятиях. На профпробах школьники получают практические навыки по выбранной профессии: так, например, программисты учатся писать код, а бухгалтеры работают в программе 1С.

"Проект "Билет в будущее" играет значимую роль в развитии системы профориентации и подготовки подрастающего поколения к трудовой деятельности. Благодаря участию в профпробах школьники могут не только определиться с будущей профессией и попробовать себя в ней, но и узнать о возможностях трудоустройства в регионе. Знакомство с реальным сектором экономики — важный шаг для ребят при выборе профессии, направления подготовки в образовательном учреждении", — сказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Информацию об участии в профессиональных пробах школьники и их родители смогут узнать в своих школах уже в сентябре.

