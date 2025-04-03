Оружие Победы: история самолета-памятника Ил-2

Памятник самолету-штурмовику Ил-2, установленный на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, — пожалуй, главный символ, напоминающий о трудовом подвиге жителей Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Накануне 80-летия Победы, 8 мая 2025 года, исполняется 50 лет с момента открытия монумента. Волга Ньюс рассказывает, как этот самолет был обнаружен и восстановлен.

Рождение "черной смерти"

Легендарный штурмовик Ил, который в немецкой армии прозвали "черной смертью", навсегда связан с Безымянкой — в годы войны на заводах Куйбышева собрали 70% штурмовиков, которые наводили ужас на врага.

Идея создания бронированного самолета, предназначенного для атаки наземных целей, родилась еще до Первой мировой войны. Первые же советские бронированные штурмовики собрали в Воронеже на авиазаводе №18: опытный образец Ил-2, разработанный под руководством авиаконструктора Сергея Ильюшина, прошел испытания в октябре 1939 года.

Строительство авиационных предприятий в окрестностях Куйбышева началось осенью 1940 года. С началом эвакуации авиазаводов из Воронежа и Москвы в 1941 году оборудование, прибывавшее в Куйбышев, размещалось в частично завершенных производственных зданиях. Это позволило быстро развернуть производство Ил-2 на новом месте. 27 августа 1941 года вышло постановление ГКО СССР № 59сс, которое обязывало Завод № 1 им. Сталина (сейчас РКЦ "Прогресс") приступить к производству самолетов Ил-2 по образцу, выпускаемому Заводом № 18 им. Ворошилова ("Авиакор"). Рабочие завода № 18 отправили на фронт первую партию штурмовиков всего через 35 дней после переезда.

Эвакуированные в Куйбышев заводы №1 и №18 за годы войны выпустили 11927 и 13618 штурмовиков Ил-2, соответственно. Однако помимо этих предприятий в производстве штурмовиков участвовали еще 12 заводов. Так, двигатели АМ-38 выпускал Завод №24 им. Фрунзе ("Кузнецов"), броню и стальное литье - Механический завод №207 ("Салют"), винты - Завод №35 ("Авиаагрегат"), пулеметы ШКАС - Завод №525 ("Металлист"), крепеж и пневматику - Завод №305 ("Гидроавтоматика").

В феврале 1942 года перед куйбышевскими авиационными заводами была поставлена важная задача: дать фронту двухместные штурмовики Ил-2. Первые образцы новых машин изготовили и испытали уже в начале марта. В октябре того же года предприятия начали собирать двухместные Ил-2 с задней кабиной стрелка вместо прежних одноместных. Фронтовикам новая модель пришлась по душе, и с этого момента началось серийное производство двухместных Ил-2 с турельной установкой крупнокалиберного пулемета калибра 12,7 мм.

В 1943 году оба завода Безымянки перешли на выпуск штурмовиков с металлическими крыльями: завод № 1 в первые годы выпускал Ил-2 с крыльями и фюзеляжем из фанеры. С переходом на металлические крылья у штурмовиков повысилась скорость, прочность и маневренность.

В июле 1944 года вышло постановление ГКО, которое обязывало куйбышевские заводы организовать производство Ил-10, сохраняя темпы сборки основного изделия, которым считался штурмовик Ил-2. Выполнить задание правительства получилось не сразу: ограниченное время на освоение технологии, перепланировку цехов и подготовку рабочих и инженерно-технических кадров привело к тому, что программа по производству Ил-10 в 1944 году была реализована только на 42%. Больше того: параллельная работа над двумя типами машин привела к сокращению выпуска серийных Ил-2. В феврале 1945 года Куйбышевские предприятия полностью перешли на новую машину, а сборка Ил-2 была свёрнута.

30 лет в болотах

Памятник самолету-штурмовику Ил-2 был установлен в 1975 году. При этом на постамент встал настоящий боевой самолет. Однако найти его оказалось непростой задачей. Когда было принято решение поставить памятник в виде боевого Ил-2 у проходной авиационного завода, выяснилось, что ни штурмовика у предприятия и в армии нет.

В итоге начались поиски экземпляра, пригодного к восстановлению. Таким стал подбитый в годы ВОВ Ил-2, пролежавший в заболоченном озере Ориярви в Мурманской области. Осенью 1970 года его случайно обнаружил тракторист Иовского леспромхоза Виктор Киршин.

Как выяснилось, летчик сумел посадить подбитый самолет на фюзеляж, благодаря чему он почти полностью сохранился. Дерево сгнило, но металлические части остались целы. Просматривался даже бортовой номер самолета — 1872932.

В кабине стрелка-радиста были найдены пулемет с пустыми лентами, пистолет, ракетница, истлевший комбинезон, шлемофон, унты, планшетка с документами. Обнаружили и останки самого стрелка, которые затем захоронили на околице поселка.

Пистолет сдали в музей, а по документам из планшетки удалось узнать, что это был стрелок-радист 828 авиационно-штурмового полка Евгений Мухин.

Об удивительной находке тогда напечатали статьи в местной газете "Кандалакшская правда", а одну из статей перепечатали сразу несколько центральных газет, включая "Комсомольскую правду" и "Труд". Заметка попалась на глаза летчику этого самолета Евгению Котряревскому. Он обратился в редакцию с письмом, сообщив, что это — его самолет и его погибший стрелок-радист Евгений Мухин.

По удивительному совпадению заметку в газете "Труд" прочитал и первый директор музея завода им. Фрунзе Константин Рыков, Герой Советского Союза, летчик-испытатель куйбышевского авиационного завода. Он в годы Великой Отечественной войны испытывал Илы перед тем, как отправить их на фронт. И в своих записных книжках периода войны он обнаружил, что самолет с бортовым номером 1872932 испытывал именно он.

Осенью в год находки штурмовик из болот доставать не стали, однако зимой 1971 года вышел приказ директора завода № 24 им. М.В. Фрунзе: найти Ил-2. На место выехала бригада энтузиастов. Их целью было попытаться достать из самолета мотор.

Энтузиастов сопровождали проводник и работники военкомата. Путь они проделали долгий: от города Кандалакша добирались 128 км на машине, затем около 7-9 км — катером. А дальше — по болотам и через топкие ручьи лесом 1,5-2 км.

С помощью военных одной из военных частей, базировавшихся в данной местности, бригада изъяла из самолета мотор АМ-38Ф и лопасть винта. Находки вывезли из болот и доставили в Куйбышев на завод, очистили от коррозии и в этом же году поставили в экспозицию музея Трудовой Славы предприятия раритетный экземпляр, как память заводчанам-труженикам периода Великой Отечественной войны.

Мотор АМ-38Ф в музее завода. Фото предоставлено ПАО "ОДК-Кузнецов"

Спустя два года экспедиция из следопытов-заводчан авиационного завода вновь выдвинулась в Заполярье, чтобы попытаться достать сам самолет. Выяснилось, что почти не тронутым остался лишь бронекорпус, в то время как многие части сильно проржавели и сгнили. Тем не менее с помощью трактора, который выделил директор соседнего леспромхоза, Ил-2 вытащили из болота. Позже части самолета при активном участии работников военкомата были доставлены в Куйбышев.

Восстановление легенды

Привезя разбитый Ил-2 на авиазавод, заводчане по старым чертежам собрали и отремонтировали его бронекорпус, вооружение и другие элементы, вплоть до антенны бортового передатчика и оружейных стволов.

Самолет изначально установили на постамент около проходной авиационного завода. Однако партийные и советские руководители Куйбышева приняли решение, что такой памятник должен стоять в месте, доступном для всех, так как над созданием штурмовика Ил-2 трудились работники 14 заводов и огромное количество горожан.

Проект памятника разработал главный архитектор города Алексей Моргун, который во время войны до ухода на фронт работал на авиазаводе клепальщиком на сборке крыла. Было выбрано место на пересечении проспекта Кирова с Московским шоссе.

Торжественное открытие памятника состоялось 8 мая 1975 года, в 30-ю годовщину победы СССР в Великой Отечественной войне. На торжественном открытии присутствовал Константин Михайлович Котляревский — пилот этой боевой машины.