В пансионате "Радуга" в Тольятти прошел финальный фестиваль Парка творческих проектов Врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах школьных библиотек Общества "Знание" В связи с реконструкцией тепломагистрали в Кировском районе Самары пустят компенсационные автобусы Самарская область отмечена на Всероссийском форуме "Цифровая эволюция" за вклад в повышение цифровой грамотности

Общество

В пансионате "Радуга" в Тольятти прошел финальный фестиваль Парка творческих проектов

ТОЛЬЯТТИ. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Очередная летняя смена в пансионате "Радуга" завершилась фестивалем, где ребята — участники заезда представили итоги своей творческой деятельности, которой они занимались в рамках "Парка творческих проектов".

Фото: предоставлено автором

Уникальность идеи заключается в том, чтобы привлечь детей к работе на творческих площадках по самым различным направлениям культуры и искусства, поддержав талантливых ребят Самарской области, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Проект стал победителем второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2024 году.

В рамках проекта на территории МАООУ "Пансионат "Радуга" для приезжающих отдохнуть сюда детей было проведено 10 творческих смен. В каждой смене для ребят было организовано 10 студий — площадок дополнительного образования: ландшафтный дизайн, театральная студия, студия вокала, хореография, арт-кафе, арт-дизайн, event-студия, киноискусство и журналистика, компьютерная графика и дизайн, русские игрища и забавы.

На протяжении всего заезда со школьниками работали мастера-наставники — приглашенные специалисты из области культуры и искусства, а также кураторы. Они знакомили ребят со спецификой соответствующего направления, сопровождали деятельность команды участников и ставили цель получить результат по творческому проекту от каждого ребенка. 

На заключительном фестивале 4 августа ребята с удовольствием показали то, чему они научились за смену. Школьник из 1-го отряда Владислав Самойлин в "Радуге" уже четвертый раз: "Мне все очень нравится здесь, но больше всего — площадка "Русские игрища и забавы". Здесь мы вспоминаем наши старые забытые игры, перерабатываем их, добавляем что-то свое, получаем обновленную версию старых игр, придумываем новые игры и учим других детей в них играть". 

"Ребятам здесь и интересно, и полезно, - говорит вожатый старшего отряда Владимир Градуев. - Они ходят в разные кружки на разных площадках. Некоторые  успевают участвовать сразу в нескольких. Дети увлекаются и актерским мастерством, и вокалом, и танцами, и русскими играми. Замечательная смена!"

Результаты творческой деятельности ребят можно было увидеть на территории пансионата - ландшафтный дизайн клумб, нарисованные парусники на бетонных стенах блоков-ограждений  пансионата. Юные артисты из театральной студии, танцевальной площадки, студии вокала и других мастерских подготовили и показали свои творческие номера.

Директор пансионата "Радуга" Елизавета Микель подчеркнула, что такие креативные заезды позволяют раскрыть в детях самые разные таланты и помогают развить их творческие способности: "Я очень рада, что огромному количеству ребят довелось побывать в нашем парке и познакомиться с новыми направлениями творчества. Каждый из детей шел к воплощению своих проектов с удовольствием, красиво и уверенно. В целом за полтора года работы парка ребятами увидено и освоено очень многое. Отныне свои новые знания и умения дети непременно будут воплощать и в городской жизни, когда вернутся со смены домой".

