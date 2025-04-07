Заводы Победы: Самарский подшипниковый завод

К 80-летнему юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной войне портал "Волга Ньюс" запустил исторический проект, посвященный вкладу, который в нее внесли предприятия и жители Куйбышевской области. В этой публикации — история Самарского подшипникового завода, в годы войны выпускавшего подшипники для танков и самолетов, минометы и снаряды.
Массовое производство танков и самолетов невозможно без столь же массового выпуска подшипников. На начало Великой Отечественной войны их в СССР производил только 1-й Московский государственный подшипниковый завод. Уже в июле 1941 г. он подвергся первым бомбардировкам. В августе 1941 г. было принято решение о рассредоточении подшипникового производства и оборудования завода в восточные районы страны.
8 сентября 1941 г. в Куйбышев прибыл эшелон из Москвы со специалистами и оборудованием Государственного подшипникового завода. Под размещение им выделили территорию Линдовского (Линдова) военного городка, в границах улиц Мичурина, Луначарского и Московского шоссе.
Новому заводу (он получил название "4 ГПЗ") в качестве филиала был придан Куйбышевский завод запасных частей им. Куйбышева, находившийся на Безымянке. Завод выпускал паровозные и вагонные рессоры, буксы, оси, пружины и другие детали. Также здесь с 1939 г. работал секретный, так называемый плунжерный цех, выпускавший минометы, гранаты, корпуса снарядов.
Тяжелой осенью 1941 г. на счету у советского правительства был каждый танк, каждый самолет. При этом для них остро не хватало ряда комплектующих деталей, в том числе подшипников. Когда в октябре 41-го немцы предприняли массированное наступление на Москву, в Челябинске стояли почти готовые танки, для окончательной сдачи которых не хватало лишь мелочи — подшипников для ходовой части. Между тем вывезенный в Куйбышев подшипниковый завод к тому времени еще не завершил монтаж своего оборудования. Специально прилетевший в запасную столицу представитель Государственного комитета обороны (ГКО) пригрозил руководству завода жесткими мерами, если 20 ноября подшипники не будут готовы.
В итоге 21 ноября на предприятии собрали первую партию подшипников (почти 10 тысяч штук), и представитель ГКО улетел с ними на Урал. Эту дату с тех пор и стали считать днем рождения ГПЗ-4.
18 марта 1942 г. был выпущен первый подшипник для легендарного Т-34 и на безымянской площадке завода (в 1946 г. филиал на Безымянке был преобразован в отдельное предприятие — 9-й Государственный подшипниковый завод).
С каждым днем на заводе наращивали выпуск столь нужных фронту изделий. В декабре 1941 г. здесь уже собрали 62 тысячи подшипников, а к концу года завод смог полностью обеспечить оборонные производства не только танковыми, но и авиационными подшипниками. Всего же за годы войны предприятие выпустило более 50 миллионов подшипников.
Кроме подшипников ГПЗ изготавливал оружие и боеприпасы. Всего за годы войны им было выпущено 2 млн танковых подшипников, 630 тыс. авиационных и 260 тыс. автомобильных подшипников, 70 тыс. минометов, 5 млн артиллерийских снарядов, 500 тыс. гильз для снарядов, 2,5 млн гранат, 45 тыс. тонн литья для мин.
23 января 1943 г. предприятие получило орден Ленина.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой