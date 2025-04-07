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Общество

Заводы Победы: Самарский подшипниковый завод

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К 80-летнему юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной войне портал "Волга Ньюс" запустил исторический проект, посвященный вкладу, который в нее внесли предприятия и жители Куйбышевской области. В этой публикации — история Самарского подшипникового завода, в годы войны выпускавшего подшипники для танков и самолетов, минометы и снаряды.

Фото: архив СПЗ

Массовое производство танков и самолетов невозможно без столь же массового выпуска подшипников. На начало Великой Отечественной войны их в СССР производил только 1-й Московский государственный подшипниковый завод. Уже в июле 1941 г. он подвергся первым бомбардировкам. В августе 1941 г. было принято решение о рассредоточении подшипникового производства и оборудования завода в восточные районы страны.

8 сентября 1941 г. в Куйбышев прибыл эшелон из Москвы со специалистами и оборудованием Государственного подшипникового завода. Под размещение им выделили территорию Линдовского (Линдова) военного городка, в границах улиц Мичурина, Луначарского и Московского шоссе.

Новому заводу (он получил название "4 ГПЗ") в качестве филиала был придан Куйбышевский завод запасных частей им. Куйбышева, находившийся на Безымянке. Завод выпускал паровозные и вагонные рессоры, буксы, оси, пружины и другие детали. Также здесь с 1939 г. работал секретный, так называемый плунжерный цех, выпускавший минометы, гранаты, корпуса снарядов.

Площадка на Безымянке перед эвакуацией сюда 1-го Московского ГПЗ. Фото: архив СПЗ

Тяжелой осенью 1941 г. на счету у советского правительства был каждый танк, каждый самолет. При этом для них остро не хватало ряда комплектующих деталей, в том числе подшипников. Когда в октябре 41-го немцы предприняли массированное наступление на Москву, в Челябинске стояли почти готовые танки, для окончательной сдачи которых не хватало лишь мелочи — подшипников для ходовой части. Между тем вывезенный в Куйбышев подшипниковый завод к тому времени еще не завершил монтаж своего оборудования. Специально прилетевший в запасную столицу представитель Государственного комитета обороны (ГКО) пригрозил руководству завода жесткими мерами, если 20 ноября подшипники не будут готовы.

В итоге 21 ноября на предприятии собрали первую партию подшипников (почти 10 тысяч штук), и представитель ГКО улетел с ними на Урал. Эту дату с тех пор и стали считать днем рождения ГПЗ-4.

18 марта 1942 г. был выпущен первый подшипник для легендарного Т-34 и на безымянской площадке завода (в 1946 г. филиал на Безымянке был преобразован в отдельное предприятие — 9-й Государственный подшипниковый завод).

Фото: архив СПЗ

С каждым днем на заводе наращивали выпуск столь нужных фронту изделий. В декабре 1941 г. здесь уже собрали 62 тысячи подшипников, а к концу года завод смог полностью обеспечить оборонные производства не только танковыми, но и авиационными подшипниками. Всего же за годы войны предприятие выпустило более 50 миллионов подшипников.

Кроме подшипников ГПЗ изготавливал оружие и боеприпасы. Всего за годы войны им было выпущено 2 млн танковых подшипников, 630 тыс. авиационных и 260 тыс. автомобильных подшипников, 70 тыс. минометов, 5 млн артиллерийских снарядов, 500 тыс. гильз для снарядов, 2,5 млн гранат, 45 тыс. тонн литья для мин.

23 января 1943 г. предприятие получило орден Ленина.

Фото: архив СПЗ

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Последние комментарии

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