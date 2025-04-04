Заводы Победы: "Салют"

К 80-летнему юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной войне портал "Волга Ньюс" запустил исторический проект, посвященный вкладу, который в нее внесли предприятия и жители Куйбышевской области. В этой публикации - история завода "Салют", который в годы войны выпуска бронекабины легендарного штурмовика Ил-2 и броню для других самолетов.
В 1938 г. для обслуживания строительства Куйбышевского гидроузла началось строительство Куйбышевского механического завода, который в 1940 г. передали системе Особстроя НКВД.
4 октября 1941 г. вышло постановление Госкомитета обороны № 734сс, по которому на площадку предприятия эвакуировали часть оборудования Ижорского завода, выпускавшего танковые корпуса. После того как на эту же площадку перевезли часть коллективов и оборудования Подольского завода № 125 имени Орджоникидзе и Таганрогского котельного завода, 25 декабря 1941 г. вышло постановление ГКО СССР, объединившее все предприятия в завод № 207 Народного комиссариата авиационной промышленности.
Новообразованному предприятию поручили организовать производство стального литья, авиационной брони, бронекорпусов, бронеспинок и бронеплит для самолетов Ил-2, Ил-4, ПС-84, ЛаГГ-3 и других истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Первую партию бронекорпусов для Ил-2 механический завод № 207 выпустил в феврале 1942 г., а в октябре 1944 г. освоил выпуск бронекорпусов и для самолета Ил-10.
Стоит отметить, что в первые годы войны выпуск бронекорпусов Ил-2 пытались наладить в Ленинграде, Сталинграде и Нижнем Тагиле, но только в Куйбышеве удалось наладить массовый выпуск этих изделий и обеспечить их высокое качество. В военные годы Куйбышевский механический завод выпустил около 20 тысяч бронекорпусов для Ил-2.
В марте 1943 г. на завод передали часть оборудования завода № 381, реэвакуированного из Нижнего Тагила. А 29 октября 1945 г. в соответствии с распоряжением СНК № 15248-рс и приказом № 416с в состав завода № 207 НКАП влился московский завод № 305 НКАП, который производил нормали — крепеж для самолетов — и был эвакуирован в Куйбышев на площадку бытовок и складов завода № 122 НКАП в октябре 1941 года.
Обратите внимание: в марте 1948 г. завод № 305 НКАП распоряжением Совета Министров СССР № 1090 вновь выделен в самостоятельное предприятие и на его базе в 1969 г. образовался Куйбышевский завод "Гидроавтоматика", которые позже реорганизовали в ОАО "Гидроавтоматика".
В военные годы многие заводчане добровольно жертвовали значительные личные средства на постройку самолетов: на собранные коллективом завода средства построили несколько штурмовиков Ил-2 для эскадрильи "Зоя Космодемьянская". Фонду Главного командования Красной Армии заводчане перечислили свои заработки, сбережения и ценности на сумму более 18 млн рублей.
За успешное выполнение правительственных заданий в период Великой Отечественной войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1945 года Куйбышевский механический завод был награжден орденом Красной Звезды.
В 1990 г. предприятие переименовали в Куйбышевский механический завод "Салют".
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
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Готовьте карманы, самарцы...
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