Заводы Победы: "Салют"

К 80-летнему юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной войне портал "Волга Ньюс" запустил исторический проект, посвященный вкладу, который в нее внесли предприятия и жители Куйбышевской области. В этой публикации - история завода "Салют", который в годы войны выпуска бронекабины легендарного штурмовика Ил-2 и броню для других самолетов.

В 1938 г. для обслуживания строительства Куйбышевского гидроузла началось строительство Куйбышевского механического завода, который в 1940 г. передали системе Особстроя НКВД.

4 октября 1941 г. вышло постановление Госкомитета обороны № 734сс, по которому на площадку предприятия эвакуировали часть оборудования Ижорского завода, выпускавшего танковые корпуса. После того как на эту же площадку перевезли часть коллективов и оборудования Подольского завода № 125 имени Орджоникидзе и Таганрогского котельного завода, 25 декабря 1941 г. вышло постановление ГКО СССР, объединившее все предприятия в завод № 207 Народного комиссариата авиационной промышленности.

Новообразованному предприятию поручили организовать производство стального литья, авиационной брони, бронекорпусов, бронеспинок и бронеплит для самолетов Ил-2, Ил-4, ПС-84, ЛаГГ-3 и других истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Первую партию бронекорпусов для Ил-2 механический завод № 207 выпустил в феврале 1942 г., а в октябре 1944 г. освоил выпуск бронекорпусов и для самолета Ил-10.

Стоит отметить, что в первые годы войны выпуск бронекорпусов Ил-2 пытались наладить в Ленинграде, Сталинграде и Нижнем Тагиле, но только в Куйбышеве удалось наладить массовый выпуск этих изделий и обеспечить их высокое качество. В военные годы Куйбышевский механический завод выпустил около 20 тысяч бронекорпусов для Ил-2.

В марте 1943 г. на завод передали часть оборудования завода № 381, реэвакуированного из Нижнего Тагила. А 29 октября 1945 г. в соответствии с распоряжением СНК № 15248-рс и приказом № 416с в состав завода № 207 НКАП влился московский завод № 305 НКАП, который производил нормали — крепеж для самолетов — и был эвакуирован в Куйбышев на площадку бытовок и складов завода № 122 НКАП в октябре 1941 года.

Обратите внимание: в марте 1948 г. завод № 305 НКАП распоряжением Совета Министров СССР № 1090 вновь выделен в самостоятельное предприятие и на его базе в 1969 г. образовался Куйбышевский завод "Гидроавтоматика", которые позже реорганизовали в ОАО "Гидроавтоматика".

В военные годы многие заводчане добровольно жертвовали значительные личные средства на постройку самолетов: на собранные коллективом завода средства построили несколько штурмовиков Ил-2 для эскадрильи "Зоя Космодемьянская". Фонду Главного командования Красной Армии заводчане перечислили свои заработки, сбережения и ценности на сумму более 18 млн рублей.

Фото: https://ao-salut.ru

За успешное выполнение правительственных заданий в период Великой Отечественной войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1945 года Куйбышевский механический завод был награжден орденом Красной Звезды.

В 1990 г. предприятие переименовали в Куйбышевский механический завод "Салют".