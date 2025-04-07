Заводы Победы: "Кузнецов"

К 80-летнему юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной войне портал "Волга Ньюс" запустил исторический проект, посвященный вкладу, который в нее внесли предприятия и жители Куйбышевской области. В этой публикации — история завода "ОДК-Кузнецов", который в годы войны выпускал моторы для легендарного штурмовика Ил-2.
Первая страница истории завода, который сегодня называется "Кузнецов", была написана в самом конце XIX века, когда в 1895 г. в Риге основали трансмиссионный завод — он выпускал трансмиссии и станки. В 1910 г. завод, который к тому времени уже назывался товарищество "Мотор", начал выпуск аэропланов по образцу машины братьев Райт.
С 1911 г. товарищество начало выпускать моторы собственной разработки, а к 1913 г. построило моноплан "Дельфин". Перед началом Первой мировой войны завод получил заказ на изготовление ружейных прицелов, но не справился с ним, а в 1915 г. предприятие переехало в Москву на Даниловскую заставу.
После революции завод ждала судьба большинства предприятий: в декабре 1918 г. завод "Мотор" национализировали и на какое-то время закрыли. Но 24 апреля 1920 года предприятие возобновило свою работу под названием Государственный авиационный завод № 4 "Мотор".
С 1919 г. на нем началось серийное производство авиамоторов: первыми двигателями стали моторы Rhone. В марте 1924 г. завод № 4 объединили с заводом № 6 — бывшим французским заводом "Сальмсон", который начинал свою работу в Риге в 1897 г. и занимался выпуском трансмиссий и сборкой авиационных двигателей "Сальмсон". Основной костяк коллектива, который в 1915 г. перевезли в Москву, составляли латыши. Предприятия объединили на площадке завода № 6 с сохранением названия ГАЗ-4 "Мотор".
Завод стал одним из пионеров конструкторских работ по авиамоторостроению. В сентябре 1924 г. тут изготовили опытный экземпляр двигателя М-11, а с 1925 по 1934 г. на предприятии работало КБ А. Д. Швецова, которое выполняло функции отдела опытного моторостроения.
В 1925 г. завод стали называть именем Фрунзе, а в 1927 г. его объединили с Государственным Авиационным заводом № 2 — бывшим заводом "Гном", который в 1912 г. французское акционерное общество Gnome основало на базе фабрики металлических изделий Бонакера. На этом предприятии из французских деталей собирали первые авиамоторы Gnome. К моменту объединения в составе завода действовали: литейный, механический, слесарный, монтажно-сборочный, деревообделочный и строительный цеха, термическая мастерская, кузница, сварочная и эмалировочная мастерские, лаборатория и конструкторский отдел. В результате слияния предприятий образовался завод № 24.
С 13 января 1932 г. завод попал в список предприятий, которые имеют оборонное значение. К 1934 г. планировалось вывести производство на уровень 8000 моторов, а в 1935 г. выпускать 15 000 моторов в год. Так как квалифицированных рабочих не хватало, особый порядок найма и увольнения рабочих на заводе № 24 ввели уже с 1931 года.
По приказу № 3/12 от 9 января 1934 г., "в целях оказания заводу техпомощи по мотору М-34" на предприятие прибыла бригада ЦИАМ под руководством К. И. Беляевского в составе конструкторов Микулина, Яковлева, Доллежаль, Данилевского и Минкнера.
В сентябре 1936 г. завод стал одним из первых в отрасли предприятий, на котором внедрили конвейерный метод окончательной сборки моторов. Приказ № 0127 от 7 июня 1937 г. обязывал предприятие закончить испытания двигателя АМ-34ФРНВ и приступить к подготовке его серийного выпуска со второго квартала 1937 года. Позже сроки выхода в серию перенесли.
В 1938 г. прошел государственные испытания двигатель АМ-35, а с 1 января 1941 г. по приказу Народного комиссариата авиационной промышленности № 785 от 30 декабря 1940 г. началось серийное производство двигателя АМ-38. Кроме него в 1941-м планировалось выпускать двигатели ГАМ-34БС, а в середине года на завод передали работы МАИ по поршневым нагнетателям.
В соответствии с Постановлением ГКО № 741с от 8 октября 1941 г. и приказом НКАП № 1053сс от 9 октября 1941 г., завод № 24 из Москвы эвакуировали в Куйбышев на площадку строящегося завода № 337 НКАП и 15 февраля 1942 г. образовали единый завод. Новому предприятию присвоили "московский" номер эвакуированного в Куйбышев завода — № 24 НКАП. Вскоре в состав завода влились заводы № 281 НКАП, № 452 НКАП и № 459 НКАП.
Когда на заводе № 1 завершалась сборка первого самолета Ил-2, на моторостроительном заводе № 24 уже испытывали несколько двигателей к легендарным штурмовикам. 29 декабря 1941 г. редактор выездной газеты "Все для фронта" А. С. Магид написал:
Сегодня во всех уголках обширной территории завода слышен рокот мотора. Долго не могли понять, в чем дело. Невольно искали среди облаков самолет. Но тут кто-то догадался: испыталку запустили! Все, кто был в этот час на территории завода, устремились к испытательной станции, где стояли рабочие и слушали, как ревел первый мотор, созданный на новом месте.
Еще в 1940 г. по специальному правительственному заданию завод № 24 освоил выпуск двигателей АМ-38 конструкции Микулина мощностью 1600 лошадиных сил для штурмовиков Ил-2, за что коллектив предприятия был награжден орденом Ленина. С первых дней переезда в Куйбышев ОКБ Микулина начало форсировать этот мотор, чтобы начать выпуск двухместных Илов — одноместные становились легкой добычей немецких "мессеров" из-за незащищенной стрелком задней полусферы. Для создания двигателя АМ-38ф мощностью 1750 "лошадей" увеличили обороты коленвала, доработали редуктор и произвели еще несколько доработок.
Как вспоминал сам А. А. Микулин:
Двигатель АМ-34 был настолько перспективно задуман и сконструирован, что, пройдя государственные испытания в 1931 г. с мощностью 750 лошадиных сил, он без изменения размеров хода и диаметра поршня, с сохранением рабочего объема в 46 литров, а также без увеличения габаритных размеров трудами конструкторов ОКБ и работников завода за 14 лет увеличил свою мощность в четыре раза, что является беспрецедентным в практике авиамоторостроения.
Весной 1942 г. этот завод превысил довоенный уровень производства мощных авиадвигателей, а чуть позже специалисты предприятия разработали и запустили в "серию" самый мощный в то время авиационный двигатель для "летающего танка" Ил-10 — мощность мотора АМ-42 составляла 2000 л. с. На всех самолетах Ил-10, которые были выпущены за годы войны — успели собрать несколько тысяч "летающих танков" — стояли моторы, собранные на заводе № 24.
В сентябре 1942 г. вышло постановление ГКО № 2347 о постройке и испытании на заводе моторов АМ-38Ф и АМ-42. В 1944 г. моторы АМ-42 "ушли в серию".
В начале 1945 г. завод № 24 выпускал 35 моторов в сутки, но во втором полугодии, после того как с завода ушло 4600 человек, темп производства резко снизился — в 4-м квартале рабочие предприятия даже не вышли на плановые показатели.
Производство:
- 1941 год: 1450 штук М-62, 4017 штук АМ-35А;
- 1942 год: 31 штука ГАМ-34БС, 173 штуки АМ-35А, 8484 штуки АМ-38, 378 штук АМ-38Ф, 15 АМ-42;
- 1943 год: 206 штук АМ-35А, 808 штук АМ-38, 12840 штук АМ-38Ф, 55 штук АМ-42;
- 1944 год: 37 штук АМ-35А, 13355 штук АМ-38Ф, 507 штук АМ-42;
- 1945 год: 4187 штук АМ-38Ф, 3174 штуки АМ-42, 12 штук АМ-43.
За самоотверженный труд в годы войны завод в июле 1945 г. был награжден орденом Красного Знамени.
С 1977 г. завод переименовали в Куйбышевское МПО имени Фрунзе, с 1994 г. предприятие носило имя АО "Моторостроитель", в 2010 г. было переименовано в ОАО "Кузнецов", а в 2020 — в ПАО "ОДК-Кузнецов".
Последние комментарии
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Готовьте карманы, самарцы...
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