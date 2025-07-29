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НОВИКОМ выпустил ЦФА объемом 1 млрд рублей

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) выпустил собственные цифровые финансовые активы (ЦФА) в форме прав денежного требования. Таким образом банк последовательно реализует задачу по диверсификации источников фондирования и расширяет способы получения финансирования. Объем привлеченных средств составил 1 млрд рублей.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Ставка по собственным ЦФА НОВИКОМа плавающая: она привязана к ключевой ставке Банка России, срок обращения — 30 дней. Инвестором выступил один из ведущих банков-партнеров. Размещение состоялось на платформе АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".

НОВИКОМ не только предлагает клиентам и контрагентам организацию выпусков ЦФА, расширяя для них тем самым источники фондирования, но и выступает в качестве эмитента собственных ЦФА, что позволяет клиентам банка инвестировать в инновационный финансовый инструмент.

В конце прошлого года банк провел тестовый выпуск ЦФА для физлиц. Пилотная сделка позволила экспертам НОВИКОМа детально отработать ключевые процессы в целях организации последующих выпусков.

ЦФА — это инновационный инструмент, представляющий собой права требования в цифровом виде. Операции с ЦФА проводятся на основе технологий блокчейн и смарт-контрактов, что делает их прозрачными и безопасными. НОВИКОМ принимает активное участие в развитии рынка ЦФА в России, регулярно участвуя в заседаниях профильных ассоциаций и продвигая свои предложения по донастройке регуляторной базы на крупных бизнес-форумах.

"Российские рейтинговые агентства отмечают высокий уровень ликвидности и сильные позиции НОВИКОМа на рынке межбанковского кредитования. Выпуск собственных ЦФА позволяет нам целенаправленно диверсифицировать инструменты, осваивая новые источники фондирования и улучшая качество ресурсной базы. Помимо этого, мы принимаем участие и в работе по совершенствованию регуляторной системы ЦФА. Банк России уже поддержал ряд предложений Экспертного центра по ЦФА, разработанных при участии банка НОВИКОМ, и включил их в основные направления развития финансового рынка до 2027 года", — заявила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

НОВИКОМ проводит сделки с ЦФА с 2023 года, став первым российским банком, выпустившим цифровые активы для предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Гид потребителя

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