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ОТП Банк — двукратный лауреат премии Loyalty & CX Awards Russia 2025

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк завоевал две награды престижной национальной премии Loyalty & CX Awards Russia 2025. Банк одержал победу в номинациях "Лучшая CX-стратегия" за комплексную трансформацию управления клиентским опытом в банке и "Измеряемые изменения" за проект цифровизации исследований клиентского опыта.

"Эти награды — доказательство высокой оценки профессиональным сообществом системного подхода ОТП Банка к повышению клиентоцентричности. Наша CX-трансформация стала драйвером изменения подхода к работе с голосом клиентов и привела к значимому росту показателей клиентской лояльности. А в рамках проекта "Цифровая трансформация опросов" было разработано собственное решение для реализации онлайн опросов в приложении и внедрены инструменты искусственного интеллекта для анализа обратной связи в режиме реального времени", — подчеркнул Андрей Николаев, начальник управления клиентского опыта ОТП Банка.

Двойной успех ОТП Банка дополняет серию недавних достижений: в апреле 2025 года банк получил три награды CX World Awards, а в марте — премию Finnext за AI-решения на сайте банка.

Премия Loyalty & CX Awards, учрежденная в 2010 году международным сообществом Spectrum350, признана эталоном качества в сфере клиентского опыта. Российский этап премии проводится с 2014 года.

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