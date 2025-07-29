Рынок биологических средств защиты растений в России может достигнуть 40 млрд рублей к 2030 году — РСХБ

Рынок биологических средств защиты растений (СЗР) в России демонстрирует уверенный рост: в 2024 году объем рынка составил 7 млрд рублей в денежном выражении. К 2030 году Россия планирует увеличить площади органического земледелия в 6 раз — с 655 тыс. га до 4,2 млн га. Это потребует масштабного внедрения новых технологий, включая биопрепараты, считают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. При этом потенциал сектора к 2030 году оценивается в 40 млрд рублей.
На сегодняшний день на фоне 2200 зарегистрированных химических СЗР, биологических пока всего 80. Однако тренд на экологизацию сельского хозяйства и спрос на органические товары от потребителей стремительно меняют прогнозы экспертов, доля биопрепаратов может достичь 30% от общего объема агрохимикатов, что создает новые перспективы для отечественных производителей СЗР и научных исследований в данном направлении.
Технология XIX века в современном АПК
Современные биологические СЗР — это живые организмы (бактерии, грибы, энтомофаги) и феромонные ловушки, которые подавляют вредителей и болезни растений, улучшают плодородие почвы и снижают зависимость от химикатов. Идея использования микроорганизмов в борьбе с вредителями, предложенная И. И. Мечниковым еще в XIX веке, сегодня переживает второе рождение.
"Биологические средства защиты — это не временный тренд, а системный запрос потребителя на здоровую продукцию, выращенную в экологичных условиях. Более того, их применение экономически выгодно: смешанное использование с химическими СЗР позволяет сократить расходы на 15% и повысить урожайность на 20%. Такие технологии не только снижают пестицидную нагрузку на почву, но и повышают качество продукции, ориентированной на здоровье потребителей. Россия способна стать одним из лидеров этого рынка, особенно с учетом растущего глобального спроса на биологизацию сельского хозяйства", — считает эксперт Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Софья Ромащенко.
Отечественный рынок биологических средств защиты растений
В России биологические средства защиты растений производят в основном лаборатории Россельхозцентра. Важным элементом развития отрасли считается совместная деятельность научно-исследовательских институтов с частными компаниями, которые ведут разработки в рамках программы "Иннагро" Фонда "Национальное интеллектуальное развитие". За счет этой деятельности уже проведено свыше 600 испытаний и обработано биопрепаратами свыше 6 000 га. Результатом данной работы будет внедрение лучшего опыта и передовых практик в растениеводстве.
Российским лидером по внедрению биологических средств защиты растений можно считать деятельность компании из Республики Татарстан "Бионоватик", продукция которой первой в мире обработала биопрепаратами свыше 1 млн га.
Другой лидер рынка — "Щелково Агрохим" — инвестирует 400 млн рублей в производство инновационных удобрений в Подмосковье, где в том числе будут производиться жидкие аминокислотные удобрения-биостимуляторы и жидкое органо-минеральное удобрение на основе гуминовых кислот. Процесс будет полностью автоматизирован.
По данным аналитиков Центра отраслевой экспертизы РСХБ, в 2025 году прирост выручки частных производств биоудобрений по отношению к предыдущему году составит 10%.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами