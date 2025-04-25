В самарском ТТУ сменили директора

В самарском муниципальном предприятии "Трамвайно-троллейбусное управление" сменился директор. С 25 апреля его возглавил Дмитрий Петров, сообщает сайт горадминистрации.
Дмитрий Петров окончил Байкальский государственный университет (г. Иркутск). Трудовую деятельность начал в 1995 г. с должности ведущего инженера отдела по контролю за работой маршрутных такси муниципального предприятия "Красноярскпассажиртранс". Затем работал на разных должностях в предприятиях сферы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Москвы и Иркутска. До переезда в Самару руководил муниципальным унитарным предприятие "Экспресс", которое осуществляет перевозки пассажиров в Дзержинске Нижегородской области.
Также в мэрии сообщили, что Александр Горшков, возглавлявший МП "ТТУ" с августа 2024 г., переведен на должность начальника Кировского трамвайного депо, которую он занимал прежде.
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Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.