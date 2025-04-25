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В самарском ТТУ сменили директора

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском муниципальном предприятии "Трамвайно-троллейбусное управление" сменился директор. С 25 апреля его возглавил Дмитрий Петров, сообщает сайт горадминистрации.

Фото: samadm.ru

Дмитрий Петров окончил Байкальский государственный университет (г. Иркутск). Трудовую деятельность начал в 1995 г. с должности ведущего инженера отдела по контролю за работой маршрутных такси муниципального предприятия "Красноярскпассажиртранс". Затем работал на разных должностях в предприятиях сферы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Москвы и Иркутска. До переезда в Самару руководил муниципальным унитарным предприятие "Экспресс", которое осуществляет перевозки пассажиров в Дзержинске Нижегородской области.

Также в мэрии сообщили, что Александр Горшков, возглавлявший МП "ТТУ" с августа 2024 г., переведен на должность начальника Кировского трамвайного депо, которую он занимал прежде.

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