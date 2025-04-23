Более 320 тыс. Георгиевских лент в преддверии Дня Победы раздадут волонтеры в Самарской области

Международная акция "Георгиевская лента" пройдет с 24 апреля по 9 мая. Миллионы лент раздадут Волонтеры Победы на улицах более чем 7 тыс. населенных пунктов. Вместе с символом воинской славы добровольцы будут вручать листовки с историей ленты и рекомендациями по ее ношению.
В Самарской области главный символ памяти и благодарности будет вручаться жителям региона на более чем 100 площадках: у мемориалов, парков, школ и культурных центров. Акция охватит все муниципальные районы, включая Самару, Тольятти, Сызрань, Кинель и другие населенные пункты.
Добровольцы напомнят жителям историю Георгиевкой ленты и правила ее закрепления на одежде - с левой стороны, ближе к сердцу, в знак уважения к подвигу советских солдат и сопричастности к историческим событиям нашей Родины.
В Самаре 24 апреля в 12:00 Волонтеры Победы дадут старт акции на площади имени Куйбышева. Добровольцы раздадут символы воинской славы всем желающим и расскажут жителям и гостям города о его истории и значении.
В праздничные дни в столице региона добровольцы проведут акцию на следующих площадках:
- 1 мая 2025 года: 12:00 пл. им. Куйбышева
- 6 мая 2025 года: с 11:00 до 15:00 пл. Славы
- 7 мая 2025 года: с 11:00 до 15:00 пл. Славы
- 9 мая 2025 года: с 09:00 до 12:00 пл. им. Куйбышева
- 9 мая 2025 года: с 17:00 до 20:00 пл. им. Куйбышева.
Полный список точек раздачи - на сайте георгиевскаяленточка.рф.
В прошлом году Волонтеры Победы Самарской области раздали более 80 тыс. Георгиевских лент. В этом году планируется раздача более чем 320 тыс. лент по всему региону.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???