Более 320 тыс. Георгиевских лент в преддверии Дня Победы раздадут волонтеры в Самарской области

Международная акция "Георгиевская лента" пройдет с 24 апреля по 9 мая. Миллионы лент раздадут Волонтеры Победы на улицах более чем 7 тыс. населенных пунктов. Вместе с символом воинской славы добровольцы будут вручать листовки с историей ленты и рекомендациями по ее ношению.

В Самарской области главный символ памяти и благодарности будет вручаться жителям региона на более чем 100 площадках: у мемориалов, парков, школ и культурных центров. Акция охватит все муниципальные районы, включая Самару, Тольятти, Сызрань, Кинель и другие населенные пункты.

Добровольцы напомнят жителям историю Георгиевкой ленты и правила ее закрепления на одежде - с левой стороны, ближе к сердцу, в знак уважения к подвигу советских солдат и сопричастности к историческим событиям нашей Родины.

В Самаре 24 апреля в 12:00 Волонтеры Победы дадут старт акции на площади имени Куйбышева. Добровольцы раздадут символы воинской славы всем желающим и расскажут жителям и гостям города о его истории и значении.

В праздничные дни в столице региона добровольцы проведут акцию на следующих площадках:

1 мая 2025 года: 12:00 пл. им. Куйбышева

6 мая 2025 года: с 11:00 до 15:00 пл. Славы

7 мая 2025 года: с 11:00 до 15:00 пл. Славы

9 мая 2025 года: с 09:00 до 12:00 пл. им. Куйбышева

9 мая 2025 года: с 17:00 до 20:00 пл. им. Куйбышева.

Полный список точек раздачи - на сайте георгиевскаяленточка.рф.

В прошлом году Волонтеры Победы Самарской области раздали более 80 тыс. Георгиевских лент. В этом году планируется раздача более чем 320 тыс. лент по всему региону.