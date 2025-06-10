В Самарской области готовятся отметить День России. Он подчеркивает значимость вклада каждого поколения и каждого человека в развитие страны. Этот день символизирует богатство истории и культуры, ценности, достижения всех регионов России.
Праздничные мероприятия проводятся во всех муниципальных образованиях Самарской области: вручают государственные награды, организуют концерты, фотовыставки, волонтеры раздают ленты с триколором.
В этом году праздничные мероприятия объединят общей темой "Мы - будущее страны!" В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Год защитника Отечества, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, тема патриотизма будет звучать через примеры молодых людей, которые олицетворяют собой лучшие качества России - героизм, ум, талант, развитие и стремление к процветанию.
12 июня в честь праздника на площади имени Куйбышева в Самаре выступят группы "Волны" и "Кинемо", хореографические коллективы "Новые лица" и "М5 шоу", группа "Утро". Кульминацией празднования станет выступление группы "Звери". Концерт начнется в 18:00 и завершится в 22:00.
Губернатор Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания пригласил жителей Самарской области посетить мероприятия, которые будут проходить в День России.
Программа праздника включает также мероприятия в музеях, библиотеках, выставочных центрах. Так, 11 июня в Самарской областной детской библиотеке к Дню России пройдет интерактивная программа - читатели познакомятся с особенностями и достопримечательностями Самарского края и страны. В 11:00 можно принять участие в познавательной игре "Моя Россия". В 12:00 пройдет познавательная игра по книгам о выдающихся людях страны "Вдохновляющие истории". А в 15:00 можно будет сыграть в авторскую познавательную твистер-игру "Мой дом - Россия".
11 июля в 18:00 День России отметят на Молодежном проспекте Самарской областной библиотеки для молодежи. В программе - "Книжный разговор" (обзор современной прозы) с Татьяной Хаминой и Федором Замыцким, лекция "Образ Родины в русской живописи" с демонстрацией репродукций известных картин, а также читальный зал на свежем воздухе, настольные и подвижные игры.
12 июня в 12:00 в Галерее ремесел пройдет акция "Надень народное на День России". Это совместный проект Галереи ремесел со Школой креативных индустрий Кинеля. Организаторы приглашают участников в народных костюмах.
12 июня в 13:00 в Музее Алабина пройдет встреча "Родина - наш дом родной". О дружбе народов, их традициях и обычаях, о ремеслах пойдет речь на музейном мероприятии. Участники узнают, как в России живут и трудятся люди разных национальностей, воплощают свои мечты и видят будущее.
12 июня в 15:00 Самарский археологический центр проведет экскурсию по постоянной экспозиции "Лицом к лицу", посвященной Дню России и вопросам современной археологии и антропологии в формировании представлений о прошлом Самарского края.
12 июня Самарский областной художественный музей приглашает в историко-музейный комплекс в с. Ширяево, где пройдет ежегодный музейный фестиваль "Колыбель ремесел", приуроченный к празднованию Дня России. Гостей фестиваля ждут интерактивные тематические экскурсии, мини-ярмарки, выставки, мастер-классы, авторские показы мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Самарской области, а также театрально-музыкальная программа.
12 июня филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит праздничную иллюминацию на телебашне в столице региона в честь Дня России. На медиафасаде появятся поздравление "С Днем России!" и российский флаг.
В преддверии Дня России в правительстве Самарской области пройдет вручение паспортов 14-летним школьникам в рамках всероссийской программы "Мы - граждане России!" Такую возможность получат юные жители из разных уголков региона, которые добились успехов в учебе, спорте или общественной деятельности.
11 июня волонтеры, активисты, члены профсоюзных объединений региона совместно с ветеранами боевых действий - участниками специальной военной операции развернут ленту в цветах российского флага длиной в 1 км от памятника князю Григорию Засекину до бассейна "ЦСК ВВС" на самарской набережной.
В День России завершается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" - zagorodsreda.gosuslugi.ru. 12 июня - последняя возможность выбрать общественное пространство, которое преобразится уже в следующем году. В Самарской области во всероссийском голосовании участвуют Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Отрадный, Октябрьск, Кинель, Похвистнево и Безенчук.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...