В Самарской области готовятся отметить День России. Он подчеркивает значимость вклада каждого поколения и каждого человека в развитие страны. Этот день символизирует богатство истории и культуры, ценности, достижения всех регионов России.

Праздничные мероприятия проводятся во всех муниципальных образованиях Самарской области: вручают государственные награды, организуют концерты, фотовыставки, волонтеры раздают ленты с триколором.

В этом году праздничные мероприятия объединят общей темой "Мы - будущее страны!" В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Год защитника Отечества, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, тема патриотизма будет звучать через примеры молодых людей, которые олицетворяют собой лучшие качества России - героизм, ум, талант, развитие и стремление к процветанию.

12 июня в честь праздника на площади имени Куйбышева в Самаре выступят группы "Волны" и "Кинемо", хореографические коллективы "Новые лица" и "М5 шоу", группа "Утро". Кульминацией празднования станет выступление группы "Звери". Концерт начнется в 18:00 и завершится в 22:00.

Губернатор Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания пригласил жителей Самарской области посетить мероприятия, которые будут проходить в День России.

Программа праздника включает также мероприятия в музеях, библиотеках, выставочных центрах. Так, 11 июня в Самарской областной детской библиотеке к Дню России пройдет интерактивная программа - читатели познакомятся с особенностями и достопримечательностями Самарского края и страны. В 11:00 можно принять участие в познавательной игре "Моя Россия". В 12:00 пройдет познавательная игра по книгам о выдающихся людях страны "Вдохновляющие истории". А в 15:00 можно будет сыграть в авторскую познавательную твистер-игру "Мой дом - Россия".

11 июля в 18:00 День России отметят на Молодежном проспекте Самарской областной библиотеки для молодежи. В программе - "Книжный разговор" (обзор современной прозы) с Татьяной Хаминой и Федором Замыцким, лекция "Образ Родины в русской живописи" с демонстрацией репродукций известных картин, а также читальный зал на свежем воздухе, настольные и подвижные игры.

12 июня в 12:00 в Галерее ремесел пройдет акция "Надень народное на День России". Это совместный проект Галереи ремесел со Школой креативных индустрий Кинеля. Организаторы приглашают участников в народных костюмах.

12 июня в 13:00 в Музее Алабина пройдет встреча "Родина - наш дом родной". О дружбе народов, их традициях и обычаях, о ремеслах пойдет речь на музейном мероприятии. Участники узнают, как в России живут и трудятся люди разных национальностей, воплощают свои мечты и видят будущее.

12 июня в 15:00 Самарский археологический центр проведет экскурсию по постоянной экспозиции "Лицом к лицу", посвященной Дню России и вопросам современной археологии и антропологии в формировании представлений о прошлом Самарского края.

12 июня Самарский областной художественный музей приглашает в историко-музейный комплекс в с. Ширяево, где пройдет ежегодный музейный фестиваль "Колыбель ремесел", приуроченный к празднованию Дня России. Гостей фестиваля ждут интерактивные тематические экскурсии, мини-ярмарки, выставки, мастер-классы, авторские показы мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Самарской области, а также театрально-музыкальная программа.

12 июня филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит праздничную иллюминацию на телебашне в столице региона в честь Дня России. На медиафасаде появятся поздравление "С Днем России!" и российский флаг.

В преддверии Дня России в правительстве Самарской области пройдет вручение паспортов 14-летним школьникам в рамках всероссийской программы "Мы - граждане России!" Такую возможность получат юные жители из разных уголков региона, которые добились успехов в учебе, спорте или общественной деятельности.

11 июня волонтеры, активисты, члены профсоюзных объединений региона совместно с ветеранами боевых действий - участниками специальной военной операции развернут ленту в цветах российского флага длиной в 1 км от памятника князю Григорию Засекину до бассейна "ЦСК ВВС" на самарской набережной.

В День России завершается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" - zagorodsreda.gosuslugi.ru. 12 июня - последняя возможность выбрать общественное пространство, которое преобразится уже в следующем году. В Самарской области во всероссийском голосовании участвуют Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Отрадный, Октябрьск, Кинель, Похвистнево и Безенчук.