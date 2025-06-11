Жара, гроза, ветер: в Самарской области объявили желтый уровень опасности

Сразу три погодных предупреждения по Самарской области объявили специалисты Приволжского УГМС в среду, 11 июня.

Желтый уровень опасности объявлен из-за грозы и сильного ветра, который днем усилится до 15-20 метров в секунду. Также синоптики предупредили о возможности града.

При этом в регионе сохранится жаркая погода — столбик термометра поднимется до 30-31 градуса, в связи с чем также объявлен желтый уровень опасности.

Третье погодное предупреждение распространяется на период с 11 по 16 июня: в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность лесов — 4 класс.