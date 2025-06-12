Бесплатные автобусы запустят в Самаре на период реконструкции теплосетей по ул. Первомайской

В пятницу, 13 июня, ресурсоснабжающая компания "Т Плюс" приступит к замене теплосетей, проходящих в районе перекрестка ул. Первомайской и пр. Ленина, сообщает мэрия Самары. В связи с этим ул. Первомайскую будут поэтапно перекрывать, ограничивая движение автотранспорта следующим образом:

с 06:00 13 июня до 08:00 23 июня — перекрытие ул. Первомайской от дома № 80 по ул. Полевой (Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной). В этот период временно выведут из эксплуатации участок в районе перекрестка ул. Первомайской/пр. Ленина (в направлении "из города"), трамвайное полотно, а после разделительной полосы по пр. Ленина будут недоступными для проезда первая и часть второй полосы этой автодороги;

с 08:00 23 июня до 07:00 30 июня — перекрытие половины проезжей части на перекрестке пр. Ленина/ул. Первомайской (в направлении движения к ул. Полевой, по четной стороне пр. Ленина) до дороги-дублера пр. Ленина.

Для компенсации неудобств, связанных с временной приостановкой трамвайного сообщения, с 13 по 23 июня для горожан будут работать бесплатные автобусы по маршруту "Постников овраг — пересечение улиц Арцыбушевской/Красноармейской и обратно". Интервал движения бесплатных автобусов составит 6 минут, предусмотрены все остановки вдоль трамвайной линии.

Автобусы, которые ранее следовали прямо по пр. Ленина, изменят схему движения с 06:00 13 июня до 08:00 23 июня. При движении от ул. Полевой с проспекта они будут поворачивать на ул. Первомайскую, спускаться до ул. Ново-Садовой и снова выезжать на привычный маршрут уже с ул. Осипенко. Более подробно со схемами движения автобусов №№ 2, 23, 47, 50, 91, 170 и временными схемами ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях.

По информации МП "Трамвайно-троллейбусное управление", с утра 13 июня до утра 23 июня трамваи, которые обычно едут через пр. Ленина, будут курсировать по укороченным маршрутам:

трамваи маршрута № 5 — от Городского трамвайного депо до ул. Чапаевской и обратно;

трамваи маршрутов №№ 20, 20к — от ул. Фадеева до Постникова оврага и обратно;

трамваи маршрута № 22 — от 15 микрорайона до Постникова оврага и обратно;

трамваи маршрутов №№ 4, 23 — от Постникова оврага, через Дом печати, автостанцию "Аврора", железнодорожный вокзал, ул. Арцыбушевскую, ул. Чернореченскую, затем снова через автостанцию "Аврора", до Постникова оврага;

трамваи маршрута № 18 — от автостанции "Аврора" до ул. Чапаевской и обратно.

Ресурсоснабжающая организация приносит горожанам извинения за временные неудобства и обращает внимание жителей и гостей Самары на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.