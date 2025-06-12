Бесплатные автобусы запустят в Самаре на период реконструкции теплосетей по ул. Первомайской

В пятницу, 13 июня, ресурсоснабжающая компания "Т Плюс" приступит к замене теплосетей, проходящих в районе перекрестка ул. Первомайской и пр. Ленина, сообщает мэрия Самары. В связи с этим ул. Первомайскую будут поэтапно перекрывать, ограничивая движение автотранспорта следующим образом:
- с 06:00 13 июня до 08:00 23 июня — перекрытие ул. Первомайской от дома № 80 по ул. Полевой (Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной). В этот период временно выведут из эксплуатации участок в районе перекрестка ул. Первомайской/пр. Ленина (в направлении "из города"), трамвайное полотно, а после разделительной полосы по пр. Ленина будут недоступными для проезда первая и часть второй полосы этой автодороги;
- с 08:00 23 июня до 07:00 30 июня — перекрытие половины проезжей части на перекрестке пр. Ленина/ул. Первомайской (в направлении движения к ул. Полевой, по четной стороне пр. Ленина) до дороги-дублера пр. Ленина.
Для компенсации неудобств, связанных с временной приостановкой трамвайного сообщения, с 13 по 23 июня для горожан будут работать бесплатные автобусы по маршруту "Постников овраг — пересечение улиц Арцыбушевской/Красноармейской и обратно". Интервал движения бесплатных автобусов составит 6 минут, предусмотрены все остановки вдоль трамвайной линии.
Автобусы, которые ранее следовали прямо по пр. Ленина, изменят схему движения с 06:00 13 июня до 08:00 23 июня. При движении от ул. Полевой с проспекта они будут поворачивать на ул. Первомайскую, спускаться до ул. Ново-Садовой и снова выезжать на привычный маршрут уже с ул. Осипенко. Более подробно со схемами движения автобусов №№ 2, 23, 47, 50, 91, 170 и временными схемами ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях.
По информации МП "Трамвайно-троллейбусное управление", с утра 13 июня до утра 23 июня трамваи, которые обычно едут через пр. Ленина, будут курсировать по укороченным маршрутам:
- трамваи маршрута № 5 — от Городского трамвайного депо до ул. Чапаевской и обратно;
- трамваи маршрутов №№ 20, 20к — от ул. Фадеева до Постникова оврага и обратно;
- трамваи маршрута № 22 — от 15 микрорайона до Постникова оврага и обратно;
- трамваи маршрутов №№ 4, 23 — от Постникова оврага, через Дом печати, автостанцию "Аврора", железнодорожный вокзал, ул. Арцыбушевскую, ул. Чернореченскую, затем снова через автостанцию "Аврора", до Постникова оврага;
- трамваи маршрута № 18 — от автостанции "Аврора" до ул. Чапаевской и обратно.
Ресурсоснабжающая организация приносит горожанам извинения за временные неудобства и обращает внимание жителей и гостей Самары на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...