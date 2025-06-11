В День России в центре Самары ограничат движение транспорта

В четверг, 12 июня, самарцы будут праздновать День России. Основной культурной площадкой станет площадь им. В. В. Куйбышева. Повышенное внимание уделяется обеспечению безопасности, в том числе безопасной организации движения транспорта в историческом центре, комментирует пресс-служба городского департамента транспорта.

В связи с этим с 14:00 до 23:00 будет ограничено движение транспорта по участкам пяти улиц, прилегающих к периметру площади:

по ул. Красноармейской от ул. Чапаевской до ул. Самарской;

по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.

⁣Также на вышеуказанных участках с 20:00 11 июня до 23:00 12 июня будут запрещены остановка и/или стоянка транспорта.

Ограничительные меры не касаются спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также автотранспорта с пропусками, выданными Отделом Госавтоинспекции Управления МВД России по Самаре.

Городской пассажирский транспорт временно изменит трассы следования. С 14:00 до 23:00 12 июня по скорректированным схемам будут осуществляться перевозки автобусами маршрутов №№ 24, 34, 90, 91, 226.⁣

Для трамвайного сообщения сохранится обычный режим.

Отметим, что в зоне ограничения движения светофоры переведут в режим желтого мигания, перекрестки и пешеходные переходы временно станут нерегулируемыми. Просим горожан быть внимательными и осторожными на таких локациях.