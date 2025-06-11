Мы помним: началась всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти"!

10 июня по всей России стартует онлайн-акция "Свеча памяти": до 22 июня на сайте деньпамяти.рф можно зажечь виртуальную свечу в память о погибших героях Великой Отечественной войны и внести свой вклад в помощь ветеранам.
Акцию проводит благотворительный фонд "Память поколений". Она приурочена к Дню памяти и скорби — 22 июня, началу Великой Отечественной войны. Цель онлайн-акции — почтить память погибших в военные годы. Только по официальным данным, это 27 млн советских граждан. В 2025 г., когда страна отмечает 80-летие Великой Победы, такие инициативы приобретают особую значимость.
С 2004 г. каждое 22 июня люди по всей стране выходят на улицы с зажженными свечами, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений. В 2020 г. в связи с пандемией акцию решили провести онлайн. Идея вызвала живой отклик, и онлайн-формат сохранили.
Принять участие в акции может каждый житель Росси — для этого достаточно зайти на платформу деньпамяти.рф и нажать на кнопку "зажечь свечу памяти". Зажженные виртуальные свечи отображаются на счетчике и интерактивной "Карте памяти" — тут же можно посмотреть, сколько свечей уже зажгли именно в вашем регионе. В прошлом году лидерами по зажжённым свечам стали Москва, Краснодарский край и Новосибирская область. Подтвердят ли они свой статус победителей в этом или уступят позиции, станет известно на следующий день после окончания акции — 23 июня.
Раздел "22 июня в историях" — путешествие в прошлое по "фронтовой дороге", где каждая остановка — видеоистория. О Великой Отечественной войне рассказывают ее участники: фронтовики, блокадники, труженики тыла, узники концлагерей. Это уникальное собрание живых свидетельств тех лет — результат работы сотрудников фонда "Память поколений". Героев для видеоисторий искали по всей стране, за несколько лет удалось записать более 60 интервью.
"22 июня мы были с отцом на стадионе. Матч закончился, и мы видим, что на улице около микрофона много людей — началась война. Мы пришли домой, и отец сразу отправился в военкомат. Через полторы недели отец пешком строем пошел до Волоколамска. Семь километров я бежала строем за ним, а потом на привале отец сказал: "Хватит! Идите домой!". С тех пор я его не видела", — Зубачева Лидия Павловна, ветеран Великой Отечественной войны.
На сайте также можно сделать пожертвование и поддержать ветеранов. В 2024 году жители России зажгли 908 738 свечей и собрали на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны почти 1,4 млн рублей. Средства пошли на реабилитацию, покупку слуховых аппаратов, колясок, оплату работы сиделок. Присоединяйтесь к акции до 22 июня на сайте деньпамяти.рф и внесите свой вклад в сохранение памяти о великом подвиге нашего народа.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...