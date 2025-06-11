Мы помним: началась всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти"!

10 июня по всей России стартует онлайн-акция "Свеча памяти": до 22 июня на сайте деньпамяти.рф можно зажечь виртуальную свечу в память о погибших героях Великой Отечественной войны и внести свой вклад в помощь ветеранам.

Акцию проводит благотворительный фонд "Память поколений". Она приурочена к Дню памяти и скорби — 22 июня, началу Великой Отечественной войны. Цель онлайн-акции — почтить память погибших в военные годы. Только по официальным данным, это 27 млн советских граждан. В 2025 г., когда страна отмечает 80-летие Великой Победы, такие инициативы приобретают особую значимость.

С 2004 г. каждое 22 июня люди по всей стране выходят на улицы с зажженными свечами, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений. В 2020 г. в связи с пандемией акцию решили провести онлайн. Идея вызвала живой отклик, и онлайн-формат сохранили.

Принять участие в акции может каждый житель Росси — для этого достаточно зайти на платформу деньпамяти.рф и нажать на кнопку "зажечь свечу памяти". Зажженные виртуальные свечи отображаются на счетчике и интерактивной "Карте памяти" — тут же можно посмотреть, сколько свечей уже зажгли именно в вашем регионе. В прошлом году лидерами по зажжённым свечам стали Москва, Краснодарский край и Новосибирская область. Подтвердят ли они свой статус победителей в этом или уступят позиции, станет известно на следующий день после окончания акции — 23 июня.

Раздел "22 июня в историях" — путешествие в прошлое по "фронтовой дороге", где каждая остановка — видеоистория. О Великой Отечественной войне рассказывают ее участники: фронтовики, блокадники, труженики тыла, узники концлагерей. Это уникальное собрание живых свидетельств тех лет — результат работы сотрудников фонда "Память поколений". Героев для видеоисторий искали по всей стране, за несколько лет удалось записать более 60 интервью.

"22 июня мы были с отцом на стадионе. Матч закончился, и мы видим, что на улице около микрофона много людей — началась война. Мы пришли домой, и отец сразу отправился в военкомат. Через полторы недели отец пешком строем пошел до Волоколамска. Семь километров я бежала строем за ним, а потом на привале отец сказал: "Хватит! Идите домой!". С тех пор я его не видела", — Зубачева Лидия Павловна, ветеран Великой Отечественной войны.

На сайте также можно сделать пожертвование и поддержать ветеранов. В 2024 году жители России зажгли 908 738 свечей и собрали на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны почти 1,4 млн рублей. Средства пошли на реабилитацию, покупку слуховых аппаратов, колясок, оплату работы сиделок. Присоединяйтесь к акции до 22 июня на сайте деньпамяти.рф и внесите свой вклад в сохранение памяти о великом подвиге нашего народа.