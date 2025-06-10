В Самаре прошел VII антинаркотический форум "Мы будем жить!"

В Струковский саду и бизнес-центре "Волга Плаза" состоялся VII ежегодный антинаркотический форум Самарской области "Мы будем жить!" Мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков, собрало более тысячи участников — представителей власти, правоохранительных органов, медиков, общественников и жителей региона.
Форум открылся работой профильных площадок министерства здравоохранения, министерства труда Самарской области и некоммерческих организаций, входящих в Самарский антинаркотический фронт. Гости могли пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, обучиться первой помощи от специалистов Красного Креста, посетить лекции по созависимому поведению и арт-терапии, поучаствовать в открытой тренировке по тхэквондо (школа "Лидер"). Для детей работали зоны аквагрима и анимации.
Параллельно в "Волга Плаза" прошла пленарная сессия по теме: "Консолидация ресурсов для реализации антинаркотической стратегии РФ на 2020–2030 годы". С видеообращением к участникам выступила Яна Лантратова, депутат Госдумы, председатель комитета по развитию гражданского общества. В дискуссии участвовали: руководитель управления министерства внутренней политики Самарской области по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями Юлия Рожкова, советник губернатора Самарской области, региональный координатор Федерального проекта "Вызов" Екатерина Сеницкая, полковник полиции, заместитель начальника Управления по противодействию незаконному обороту наркотических средств ГУ МВД России по Самарской области Владислав Константинов.
Организатором проекта выступил Самарский антинаркотический фронт при поддержке правительства области, Общественной палаты, минздрава и Антинаркотической комиссии Самарской области.
Форум направлен на снижение наркотизации населения и последствий употребления ПАВ и развитие межведомственного взаимодействия в борьбе с наркоманией.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...