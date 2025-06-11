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Образование Общество

В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ-2025

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выпускники Самарской области получили результаты по химии, литературе, истории, а также базовой и профильной математике. По итогам оценки экзаменационных работ в регионе 68 человек получили высший балл. По химии в этом году 33 стобалльника, по литературе — 28, по истории — 6. Максимальный балл по профильной математике получил один выпускник.

"Математика — обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Экзамен профильного уровня сдают ребята, которым результат ЕГЭ по математике нужен для поступления в вуз. В этом году сто баллов по профильной математике получил выпускник гимназии имени Байменова города Похвистнево Попов Кирилл. Гордимся всеми нашими стобалльниками, благодарим их педагогов и наставников и ждем результаты по остальным предметам кампании ГИА", — сказала заместитель министра образования региона Инна Окуленко.

Напомним, ЕГЭ в этом году сдают более 12 тысяч выпускников Самарской области. Приоритетными предметами по выбору для ребят стали профильная математика, физика, информатика, химия, биология — это значимые для развития Самарской области направления.

Результаты по русскому языку ребята получат не позднее 16 июня, по обществознанию и физике — не позднее 18 июня, по биологии и географии — до 19 июня, а по иностранному языку и информатике — не позднее 23 июня. В период проведения экзаменов ознакомиться с результатами участникам поможет сервис проверки результатов ЕГЭ (http://checkege.rustest.ru/) или раздел сайта регионального центра мониторинга в образовании  Результаты ГИА 63 (https://result.rcmo.ru/). 

Пересдать один из выбранных выпускником экзаменов можно в дополнительные дни — 3 и 4 июля.

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