В Самаре до октября ограничат автодвижение на ул. Третий проезд

В середине текущей недели в Самаре начнется реконструкция теплотрассы по ул. Третий проезд, находящейся в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса. Работы организует филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс".

В связи с этим с 6:00 11 июня до 23:59 30 сентября будет ограничено движение транспорта по участкам Третьего проезда: от улицы Гаражной до улицы Дыбенко и от улицы Дыбенко до улицы Печерской. Неудобства для автомобилистов минимизируют: непосредственно перекресток улицы Дыбенко и Третьего проезда на период ремонта и модернизации теплосети будет открыт для проезда.

В период действия временного ограничения отдел Госавтоинспекции Управления МВД России по Самаре и ресурсоснабжающая компания примут все необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения. С временной схемой организации движения можно ознакомиться в приложении.