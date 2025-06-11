Будущее беспилотников: самарские студенты представили прорывные разработки в сфере беспилотных технологий

Во вторник, 10 июня, в Самарском университете им. Королева состоялась защита студенческих стартап-проектов в области беспилотных автономных систем. В мероприятии приняли участие губернатор Вячеслав Федорищев, члены регионального правительства, представители индустриальных партнеров, институтов развития и студенческого сообщества.

Обращаясь к участникам, глава региона поблагодарил их за проделанную работу. Напомним, что во время одной из встреч со студентами он пообещал принять участие в работе открытой площадки, где будут представлены их разработки.

Ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев отметил: "Студенты пригласили вас поучаствовать в питч-сессии. Вы тогда пообещали. Они все эти месяцы готовились к своей презентации. Сегодня мы услышим их выступления. Надеюсь на активное обсуждение, которое поможет нашим соискателям стартапов".

В ходе встречи молодые инноваторы представили восемь проектов, в том числе четыре проекта в области беспилотных авиационных систем, три проекта в сфере аэрокосмических технологий и один проект, направленный на цифровизацию сферы туризма. Многие из них получили поддержку в рамках конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта министерства науки и высшего образования Российской Федерации "Платформа университетского технологического предпринимательства". Большинство ребят успешно прошли акселерационную программу "Космос для жизни", которая была организована при поддержке регионального Правительства.

Губернатор подчеркнул важность привлечения студентов в технологическое предпринимательство, повышение привлекательности сферы исследований и разработок для талантливой молодежи.

"Для Самарской области наиболее перспективна отрасль беспилотных авиационных систем. Мы уверенно развиваем это направление, — сказал Вячеслав Федорищев. — Наш следующий шаг — создание "Центра интеллектуальных беспилотных авиационных систем" мирового уровня. Почти 2 млрд рублей до 2030 года будут направлены на создание и внедрение интеллектуальных технологий в области разработки, производства и эксплуатации БАС".

Одним из победителей конкурса стал проект студента Самарского университета им. Королева Вадима Игнатьева, получивший грант в размере 1 миллиона рублей от Фонда содействия инновациям сроком на один год.

На встрече он представил свою разработку — наноспутниковую платформу "Фаэтон", на базе которой можно будет создавать наноспутники формата "кубсат" с искусственным интеллектом на борту. Специальная нейросеть, работающая на микрокомпьютере, сможет анализировать и обрабатывать данные прямо на орбите, что значительно ускорит передачу информации на Землю за счет эффективного сжатия данных.

Еще один проект — магистранта Владислава Пелевина — разработка высокоресурсного микрогазотурбинного двигателя. По словам автора, применение силовой установки планируется на беспилотных летательных аппаратах и планерах сверхлегкой авиации самолетного и комбинированного типа. Ее основное преимущество — локализация производства и повышенный ресурс за счет меньшей стоимости эксплуатации и дальнейшего обслуживания.

В завершение мероприятия глава региона напутствовал студентов: "Главное — не закрываться в своих разработках, а очень быстро и четко определять, как развивается мир в вашем направлении, как развиваемся мы. И максимально свои силы вкладывать туда, где вы видите конкурентное преимущество — там, где можете работать совместно с госкомпаниями, с нашим частным бизнесом, который уже успешно производит миллионы беспилотных систем. Важно быть не только в плоскости научных разработок и теоретической работы, но и в плоскости коммерциализации".