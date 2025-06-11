В Самарской области число пострадавших от укусов клещей перевалило за 2 тыс. человек

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С начала эпидсезона в Самарской области зарегистрировано 2103 пострадавших от укусов клещами, из них 738 детей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.