В Самаре ожидается обновление подвижного состава на маршрутах №1 и №50

ООО "Самараавтогаз" за счет собственных средств обновило 70 единиц транспорта, сообщает городской департамент транспорта.

"Из них 40 автобусов будут выведены на маршруты №1 и №50, обслуживающие Красноглинский район (автобусы МАЗ 203 2020 года выпуска взамен автобусов ЛИАЗ 2014–2015 годов выпуска)", - уточнили в ведомстве.

Автобусы уже прибыли в Самару. В настоящее время они проходят предрейсовую подготовку.

Вывод свежих автобусов на маршруты запланирован 16–17 июня.