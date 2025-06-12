В Тольятти не разъехались девушка на электросамокате и велосипедистка

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В среду, 11 июня, в Тольятти возле дома № 48 по ул. Мира произошло ДТП с участием электросамоката и велосипеда, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области