Минтранс объяснил очереди на речвокзале Самары

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области прокомментировали образование длинных очередей на Речном вокзале.

В минтрансе отметили, что "Самара — Рождествено" — самый востребованный речной маршрут у населения Самарской области. Ежегодно им пользуется порядка 400 тысяч пассажиров, в том числе около 300 тысяч человек — в период навигации.

"Работа маршрута регулируется правительством Самарской области. В областном бюджете предусмотрены средства на осуществление регулярных, безопасных и доступных речных перевозок. Благодаря увеличенному световому дню сейчас речной транспорт на маршруте работает с 6:00 до 21:00, выполняется 32 рейса в прямом и обратном направлениях. В будни перевозится порядка 1,5 тысяч пассажиров, в выходные дни — до 3 тысяч человек", — сообщили в ведомстве.

В минтрансе добавили, что в период повышенного потока пассажиров на всех речных маршрутах Самарское речное пассажирское предприятие организует дополнительные рейсы.

"Скопление людей на причалах, которое наблюдают очевидцы, связано с одномоментной погрузкой на судно более 200 пассажиров, которое может происходить в выходные и праздничные дни", — заключили в министерстве.