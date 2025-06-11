Минтранс объяснил очереди на речвокзале Самары

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области прокомментировали образование длинных очередей на Речном вокзале.
В минтрансе отметили, что "Самара — Рождествено" — самый востребованный речной маршрут у населения Самарской области. Ежегодно им пользуется порядка 400 тысяч пассажиров, в том числе около 300 тысяч человек — в период навигации.
"Работа маршрута регулируется правительством Самарской области. В областном бюджете предусмотрены средства на осуществление регулярных, безопасных и доступных речных перевозок. Благодаря увеличенному световому дню сейчас речной транспорт на маршруте работает с 6:00 до 21:00, выполняется 32 рейса в прямом и обратном направлениях. В будни перевозится порядка 1,5 тысяч пассажиров, в выходные дни — до 3 тысяч человек", — сообщили в ведомстве.
В минтрансе добавили, что в период повышенного потока пассажиров на всех речных маршрутах Самарское речное пассажирское предприятие организует дополнительные рейсы.
"Скопление людей на причалах, которое наблюдают очевидцы, связано с одномоментной погрузкой на судно более 200 пассажиров, которое может происходить в выходные и праздничные дни", — заключили в министерстве.
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...