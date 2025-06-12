В Самаре легковушка сбила подростка на электросамокате

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В среду, 11 июня, дв Самаре во дворе дома № 395 на пр. Кирова автомобиль Lada Granta допустил столкновение с электросамокатом под управлением 16-летнего подростка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области