В аэропорту Курумоч прошли учения аварийно-спасательной команды

В среду, 11 июня, в Международном аэропорту Курумоч прошли ежегодные учения аварийно-спасательной команды совместно с региональным МЧС и Центром Медицины катастроф (СОЦМК), сообщает пресс-служба воздушной гавани.

По легенде учений, произошло выкатывание воздушного судна с повреждением стойки шасси, розливом топлива и возгоранием. По тревоге на место проведения учебных аварийно-спасательных работ прибыли представители различных служб аэропорта.

Для оказания первой помощи в полевых условиях был развернут временный медпункт. В качестве статистов были привлечены члены всероссийского студенческого корпуса спасателей и сотрудники СОЦМК.

Всего в учениях участвовали 52 представителя профильных служб аэропорта, более 30 сотрудников регионального Центра Медицины Катастроф и МЧС. К работам привлекалось 17 единиц техники, включая пожарные автомобили и кареты скорой помощи.

Тренировка прошла успешно, цели и задачи учений достигнуты. Подобные учения с отработкой различных сценариев в аэропорту проходят ежегодно.