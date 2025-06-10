Самарастат: средняя зарплата в Самарской области - 72,7 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в марте 2025 года составила 72,7 тыс. рублей. По сравнению с мартом-2024 она увеличилась на 2,9%. Информация об этом содержится в докладе о социально-экономическом положении Самарской области за январь-апрель 2025 года.
В январе–марте 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года средняя зарплата жителей региона выросла на 11,1%.
Самые перспективные отрасли с точки зрения заработка — финансовая и страховая деятельность (113,5 тыс. рублей), добыча полезных ископаемых (106 тыс. рублей), деятельность в области информации и связи (100,5 тыс. рублей).
Меньше всего можно заработать в сфере сельского, лесного хозяйств, рыболовства и охоты (51,9 тыс. рублей), в административной (46,5 тыс. рублей) и гостиничной деятельности (44,8 тыс. булей).
Напомним, согласно предыдущему докладу Самарастата среднемесячная зарплата в Самарской области составляла 93,5 тыс. рублей.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в декабре
2024 года составила 93505 рублей и по сравнению с декабрем предыдущего года увеличилась на 24,1%", — говорится в документе.
В целом в течение прошлого года показатель держался в диапазоне от 58 тыс. до 70 тысяч рублей, а его резкое увеличение в декабре, по всей видимости, было связано с выплатой годовых премий.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...