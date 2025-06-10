Самарастат: средняя зарплата в Самарской области - 72,7 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в марте 2025 года составила 72,7 тыс. рублей. По сравнению с мартом-2024 она увеличилась на 2,9%. Информация об этом содержится в докладе о социально-экономическом положении Самарской области за январь-апрель 2025 года.

В январе–марте 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года средняя зарплата жителей региона выросла на 11,1%.

Самые перспективные отрасли с точки зрения заработка — финансовая и страховая деятельность (113,5 тыс. рублей), добыча полезных ископаемых (106 тыс. рублей), деятельность в области информации и связи (100,5 тыс. рублей).

Меньше всего можно заработать в сфере сельского, лесного хозяйств, рыболовства и охоты (51,9 тыс. рублей), в административной (46,5 тыс. рублей) и гостиничной деятельности (44,8 тыс. булей).

Напомним, согласно предыдущему докладу Самарастата среднемесячная зарплата в Самарской области составляла 93,5 тыс. рублей.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в декабре

2024 года составила 93505 рублей и по сравнению с декабрем предыдущего года увеличилась на 24,1%", — говорится в документе.

В целом в течение прошлого года показатель держался в диапазоне от 58 тыс. до 70 тысяч рублей, а его резкое увеличение в декабре, по всей видимости, было связано с выплатой годовых премий.