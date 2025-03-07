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Финансы Экономика и бизнес

Средняя зарплата в Самарской области увеличилась до 93,5 тысячи рублей

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарастат представил обновленный доклад о социально-экономическом положении региона. Согласно документу, значительно увеличился показатель средней зарплаты.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в декабре
2024 года составила 93505 рублей и по сравнению с декабрем предыдущего года увеличилась на 24,1%", — говорится в документе.

В целом в течение года показатель держался в диапазоне от 58 до 70 тысяч рублей. Вероятно, его резкое увеличение в декабре связано с выплатой годовых премий.

Самые большие зарплаты зафиксированы в финансовой и страховой сферах (199 018 рублей), в сфере добычи полезных ископаемых (153 662 рублей) и в области информации и связи (132 298 рублей). Меньше всех получают сотрудники организаций, работающих в сферах сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.

 

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