Лизинг автомобилей KGM в CARCADE с выгодой до 900 тыс. рублей

Компания CARCADE объявляет о запуске специальной программы финансирования новых автомобилей южнокорейской марки KGM. Размер максимальной корпоративной преференции составит до 900 000 рублей от РРЦ. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 августа 2025 года.

В рамках программы клиенты CARCADE могут приобрести автомобили KGM различных моделей с использованием корпоративной скидки от 200 до 900 тысяч рублей. Размер преференции зависит от модели и модификации. Так, на кроссовер Tivoli CITY 2025 г. в. распространяется скидка в размере 200 тыс. рублей; на внедорожник Rexton DREAM 4WD 2024 г. в. — 800 тыс. рублей; а лизинг кроссовера Torres ICON AWD доступен с выгодой в размере 900 тыс. рублей. Акция распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы. Подробности предложения и полную матрицу скидок относительно моделей уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в ГИБДД, программами круглосуточной автопомощи на дороге, продлённой гарантией, телематикой.

Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.