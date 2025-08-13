16+
Финансы Экономика и бизнес

Лизинг автомобилей KGM в CARCADE с выгодой до 900 тыс. рублей

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Компания CARCADE объявляет о запуске специальной программы финансирования новых автомобилей южнокорейской марки KGM. Размер максимальной корпоративной преференции составит до 900 000 рублей от РРЦ. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 августа 2025 года.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

В рамках программы клиенты CARCADE могут приобрести автомобили KGM различных моделей с использованием корпоративной скидки от 200 до 900 тысяч рублей. Размер преференции зависит от модели и модификации. Так, на кроссовер Tivoli CITY 2025 г. в. распространяется скидка в размере 200 тыс. рублей; на внедорожник Rexton DREAM 4WD 2024 г. в. — 800 тыс. рублей; а лизинг кроссовера Torres ICON AWD доступен с выгодой в размере 900 тыс. рублей. Акция распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы. Подробности предложения и полную матрицу скидок относительно моделей уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в ГИБДД, программами круглосуточной автопомощи на дороге, продлённой гарантией, телематикой.

Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5wd83H3

ИНН 3905019765

