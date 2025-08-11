16+
CARCADE выступила партнёром автособытий во Владимире

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
CARCADE продолжает укреплять позиции на региональных рынках, активно участвуя в ключевых событиях автомобильной отрасли. В июле и августе компания стала партнёром сразу нескольких мероприятий, направленных на расширение взаимодействия с клиентами.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

26 июля во Владимире состоялось торжественное открытие автосалона Haval PRO. Мероприятие собрало множество гостей и партнёров, которым была представлена линейка автомобилей бренда, организован розыгрыш призов и фуршет. Компания CARCADE презентовала посетителям актуальные лизинговые решения, адаптированные под потребности малого и среднего бизнеса. Участники смогли получить консультации по выгодным условиям финансирования и подобрать индивидуальные условия сотрудничества.

9 августа CARCADE совместно с официальным дилером JETOUR приняла участие в организации спортивного праздника "День физкультурника". В рамках мероприятия были представлены автомобили Jetour T2 и DASHING. Для гостей была подготовлена насыщенная программа: спортивные активности, в том числе турниры по киберфутболу, лазертаг, стритбол, а также тематические конкурсы и розыгрыши от партнёров. Для семей с детьми была оборудована специальная зона с развлекательной программой.

"CARCADE активно вовлечена в развитие региональных рынков и поддерживает стратегическое партнёрство с дилерами. Мы стремимся быть частью профессионального сообщества, формирующего будущее российского автомобильного бизнеса", — прокомментировала события Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5wrREtH

ИНН 3905019765

