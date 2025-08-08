16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"На языке бизнеса": СберБизнес запускает персонализированные пуши для предпринимателей Екатерина Кобленц назначена новым директором по маркетингу и PR ОТП Банка "Пространство для жизни": застройщики получили поддержку Сбера на сумму более 34 млрд рублей НОВИКОМ расширяет сотрудничество с Гарантийным фондом Чувашии, усиливая поддержку бизнеса региона В июле рынок автокредитования продемонстрировал рост на 23%

Банки Финансы

"На языке бизнеса": СберБизнес запускает персонализированные пуши для предпринимателей

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

СберБизнес выходит на новый этап в развитии цифровой персонализации — теперь предприниматели получают интеллектуальные пуш-уведомления, созданные на базе нейросетевой модели GigaChat. Уведомления адаптируются под каждого пользователя: учитывают задачи, привычки, стиль взаимодействия с платформой. Система формирует предложения на основе поведенческого анализа, подбирает интонацию и формат, соответствующий конкретному клиенту.

Анна Лоевская, директор дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка:

"Пуш-уведомления больше не просто технический канал доставки информации — это точка цифрового контакта, в которой важны момент, контекст и форма подачи. С помощью нашей нейросетевой модели GigaChat мы учимся говорить с предпринимателями на их языке: кратко, по делу и персонально. Это следующий шаг в развитии коммуникаций — и по сравнению с обычными пушами мы уже видим рост отклика на 10%".

Запуск интеллектуальных пушей продолжает стратегию персонализации клиентского опыта в СберБизнес. Ранее аналогичный подход был реализован в формате персонализированных stories в веб- и мобильной версии интернет-банка. Stories адаптировались под профиль пользователя, его активность и историю операций, благодаря чему вовлечённость выросла на 15%. Эта технология уже получила отраслевое признание, став победителем премии FinTech Awards Russia 2025 в номинации "Лучшее применение ИИ в финтехе".

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31