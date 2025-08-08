"На языке бизнеса": СберБизнес запускает персонализированные пуши для предпринимателей

СберБизнес выходит на новый этап в развитии цифровой персонализации — теперь предприниматели получают интеллектуальные пуш-уведомления, созданные на базе нейросетевой модели GigaChat. Уведомления адаптируются под каждого пользователя: учитывают задачи, привычки, стиль взаимодействия с платформой. Система формирует предложения на основе поведенческого анализа, подбирает интонацию и формат, соответствующий конкретному клиенту.

Анна Лоевская, директор дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка:

"Пуш-уведомления больше не просто технический канал доставки информации — это точка цифрового контакта, в которой важны момент, контекст и форма подачи. С помощью нашей нейросетевой модели GigaChat мы учимся говорить с предпринимателями на их языке: кратко, по делу и персонально. Это следующий шаг в развитии коммуникаций — и по сравнению с обычными пушами мы уже видим рост отклика на 10%".

Запуск интеллектуальных пушей продолжает стратегию персонализации клиентского опыта в СберБизнес. Ранее аналогичный подход был реализован в формате персонализированных stories в веб- и мобильной версии интернет-банка. Stories адаптировались под профиль пользователя, его активность и историю операций, благодаря чему вовлечённость выросла на 15%. Эта технология уже получила отраслевое признание, став победителем премии FinTech Awards Russia 2025 в номинации "Лучшее применение ИИ в финтехе".