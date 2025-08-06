В Самарской области вырос спрос на свадебные услуги

Жители Самарской области начали заранее готовиться к свадебному сезону. В этом году интерес к интернет-ресурсам об организации важного события, а также к порталам с портфолио свадебных специалистов увеличился в регионе на 64% по сравнению с периодом январь — июль 2024-го. Причем рост показателей фиксируют уже с марта. В то же время заметно растет число оплат на необходимые для свадьбы услуги и товары. Тенденцию выявило совместное исследование МегаФона и ВТБ на основе обезличенных данных их клиентов.

Как показывает big data оператора, в прошлом году всплеск трафика на профильных сайтах наблюдался только в начале лета. В этом же более высокие цифры отмечают уже с марта, а с апреля активность взлетает ещё на 67% и сохраняется по июль. При этом будущие невесты и женихи региона чаще всего ищут полезную информацию в будни — по вторникам и средам. Вероятно, чтобы в последующие дни встретиться с нужными специалистами и приобрести необходимые товары.

"Сейчас большинство свадебных вопросов можно решить онлайн — от подготовки торжества до выбора банкетного меню. Это особенно удобно, когда нужно связаться с организатором или оплатить услуги во время работы, прогулок или встреч в кафе. Для обеспечения максимальной доступности интернета наши специалисты провели модернизацию действующего оборудования в городах области. В результате пропускная способность увеличилась до 30%. Также были установлены новые базовые станции в Октябрьском районе Самары: вблизи жилых комплексов "Сокол", "Логика" и "Радужный", — отметил директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.

Аналитики ВТБ отметили, что с начала года растет и количество платежей за свадебные услуги. Так, в салонах красоты в Самарской области в период с января по июль 2025 года совершено почти 100 тысяч оплат на общую сумму 174 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций увеличилось вполовину, а сумма трат — на 65%. Средний чек составил 1800 рублей, что на 9% выше, чем в 2024-м.

В цветочных салонах в тот же период жители региона провели 138 тысяч операций на общую сумму 209 млн рублей. Это почти вполовину больше по количеству платежей и на 59% больше по объему трат, чем за аналогичный период прошлого года. Размер среднего чека составил 1516 рублей, что на 9% превышает прошлогодний показатель.

В ювелирных салонах Самарской области клиенты банка потратили 173 млн рублей, а количество оплат составило 16 тысяч операций. Это на 14% превышает количество покупок и на 24% больше по сумме трат, чем годом ранее. Средний чек при этом составил 10,7 тысяч рублей — на 9% выше, чем в 2024-м.