Демодень Sber500 впервые пройдёт в рамках Moscow Startup Summit НОВИКОМ нарастил чистую прибыль за I полугодие 2025 года Состоялась рабочая встреча председателя ПСБ с руководством Самарской области Сотрудница НОВИКОМа победила в чемпионате Ростеха "Время первых" "На языке бизнеса": СберБизнес запускает персонализированные пуши для предпринимателей

Демодень Sber500 впервые пройдёт в рамках Moscow Startup Summit

Набор на шестую волну международного акселератора Sber500 стал самым масштабным за всю историю программы: на участие подали заявки более 1900 стартапов из России и ещё 42 стран. Почти 40% заявок поступило от deeptech-команд, а 48% стартапов в наборе используют генеративный искусственный интеллект (GenAI).

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Мы видим устойчивый интерес к Sber500 в России и за рубежом: в этом году поступило рекордное количество заявок, в том числе от иностранных стартапов. В топ-10 стран по количеству проектов вошли Казахстан, Беларусь, ОАЭ, Узбекистан, США, Китай, Индия, Армения, Германия и Турция. Это подтверждает, что программа является международной точкой притяжения для технологических предпринимателей. На Демодне, который пройдёт в рамках Moscow Startup Summit, вы увидите сильнейшие команды, создающие инновации завтрашнего дня".

Из 1900 проектов только 150 стартапов отобраны в первый этап, буткемп — интенсивную онлайн-программу, где они тестируют гипотезы, усиливают бизнес-модель и демонстрируют продукт в действии. Буткемп служит "отборочным туром" в акселератор, позволяя экспертам и менторам Sber500 лучше узнать команды, а стартапам — подготовиться к следующему этапу. В числе участников буткемпа — проекты из более 50 отраслей, в том числе Smart City, FoodTech, MarTech, FinTech, HealthTech и других.

По итогам буткемпа 25 сильнейших стартапов перейдут на второй этап — в акселератор. В нём они продолжат работу в тандеме с международными менторами, предпринимателями с опытом запуска глобальных компаний и специалистами из ведущих технологических корпораций мира. Программа включает разбор и усиление продуктовой стратегии, формирование планов масштабирования, улучшение финансовой модели, оптимизацию юнит-экономики, обучение работе с корпоративными клиентами и подготовку к пилотам, развитие навыков переговоров и привлечения инвестиций. В акселераторе участники получат не только экспертную обратную связь, но и доступ к инвесторам, а также шанс запустить пилоты своих решений с крупными заказчиками.

В октябре 25 выпускников шестой волны Sber500 представят свои решения на Демодне. Впервые он пройдёт в рамках другого события — международной конференции по теме технологического предпринимательства и инноваций Moscow Startup Summit, которую организует Сбер и правительство Москвы. Саммит соберёт игроков венчурного рынка на площадке в СберСити. Трансляция Демодня будет доступна на сайте саммита.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

