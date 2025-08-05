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ОТП Банк и Делимобиль представили масштабную коллаборацию

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис каршеринга Делимобиль и ОТП Банк объявляют о запуске кампании, которая объединит городскую мобильность и финансовые услуги. В рамках коллаборации 600 машин Делимобиля получат новый брендированный дизайн, а пользователи — до 10% кешбэка при оплате поездок дебетовой ОТП Картой. Проект стартовал 4 августа и охватил три крупных российских города: Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

На популярных моделях категорий "эконом" и "комфорт" появится оклейка в фирменном лаймовом цвете банка и мотивирующий слоган "Всё будет ОТП!". Новый дизайн станет заметным элементом городской среды, делая пространство ярче.

Помимо визуального преображения части парка, коллаборация предусматривает технологическое партнёрство в приложении Делимобиля. Пользователи каршеринга смогут воспользоваться специальным предложением: оформить дебетовую ОТП Карту и вернуть до 10% стоимости за поездки. Проект продлится до октября 2025 г., все условия акции размещены на сайте.

Коллаборация позволит интегрировать финансовые услуги в повседневные сценарии передвижения, где привычные поездки автоматически становятся для пользователей источником дополнительной выгоды.

"Мы рады предложить нашим клиентам возможность освоить новый вид транспорта и пользоваться им чаще. Эта кампания создана для тех, кто открыт новому и готов использовать все возможности по максимуму. Надеемся, что такое знакомство с ОТП Банком подарит не только значительный кэшбэк, но и массу позитивных эмоций", — подчеркнула Дарья Емельянова, начальник отдела маркетинговых коммуникаций ОТП Банка.

"Подобные кампании — не просто реклама. Это, в первую очередь, взаимовыгодное решение. Пользователи получают бонусы и доступ к новым для себя сервисам, а бизнес — прямой контакт с целевой аудиторией. Такие интеграции эффективны именно потому, что становятся частью привычного маршрута, повышают вовлечённость и лояльность, не нарушая рутину клиентов", — поделился Виктор Чирков, руководитель отдела специальных проектов в Делимобиле.

ОТП Банк — универсальный российский банк, основан в 1994 году, входит в международную финансовую Группу ОТП (OTP Group), которая является одним из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы. ОТП Банк входит в число 20 крупнейших банков России по активам, в топ-5 банков розничного кредитования (без ипотеки), занимает 1-е место на рынке POS-кредитования, 6-е место на рынке автокредитов и 7-е место на рынке кредитов наличными. Банк обладает высокими рейтингами финансовой устойчивости от ведущих национальных агентств от АКРА на уровне АА-(RU), прогноз "стабильный" и "Эксперт РА" на уровне ruA+, прогноз "стабильный".

Делимобиль сегодня является крупнейшим сервисом каршеринга в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок и лидирующим игроком по размеру автопарка в мире. Компания, открытая в 2015 году, стояла у истоков развития каршеринга в России. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Сочи, Ярославле и Челябинске, предоставляя услуги каршеринга более чем 11 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк компании насчитывает более 30 тыс. машин. Собственные ИТ-решения и уникальная система управления и обслуживания автопарка позволяют Делимобилю предлагать отличный клиентский сервис и способствуют росту эффективности бизнеса.

Гид потребителя

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