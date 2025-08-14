16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ выдаст гарантии на 3 млрд рублей производителю защитного оборудования из Челябинска Демодень Sber500 впервые пройдёт в рамках Moscow Startup Summit НОВИКОМ нарастил чистую прибыль за I полугодие 2025 года Состоялась рабочая встреча председателя ПСБ с руководством Самарской области Сотрудница НОВИКОМа победила в чемпионате Ростеха "Время первых"

Банки Финансы

НОВИКОМ выдаст гарантии на 3 млрд рублей производителю защитного оборудования из Челябинска

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр финансовых компетенций Госкорпорации Ростех) заключил соглашение о выдаче банковских гарантий с челябинской компанией "Техзащита", занимающей одну из ведущих позиций на российском рынке специального защитного оборудования. Гарантии на общую сумму 3 млрд рублей будут выпускаться в пользу крупных корпораций, выступая обеспечением при заключении государственных контрактов, участии в тендерах и закупках.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ непрерывно совершенствует свои финансовые инструменты, предлагая комплексные решения для поддержки компаний реального сектора экономики. Банковские гарантии позволяют предприятиям увеличить шансы на победу в тендерах, сохранить оборотные средства, без рисков использовать отсрочку платежей и быть уверенными в исполнении взаимных договоренностей в рамках подписанных договоров.

ООО Фирма "Техзащита" занимается реализацией комплексных инженерных решений в различных отраслях промышленности и энергетики, обеспечивая надежную и безопасную работу предприятий по всей России. С НОВИКОМом компания сотрудничает с 2021 года. За это время при поддержке банка компания реализовала несколько десятков масштабных проектов.

"Учитывая высокую важность поддержки и стимулирования развития промышленности, особенно малого и среднего бизнеса, НОВИКОМ старается обеспечить клиентам максимально комфортные условия для получения любых банковских продуктов. Сотрудничество с ведущими высокотехнологичными предприятиями нацелено на укрепление экономики региона и в целом на достижение технологического лидерства страны", — отметила Ирина Кудрякова, управляющий офисом банка НОВИКОМ в Челябинске.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31