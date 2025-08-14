НОВИКОМ выдаст гарантии на 3 млрд рублей производителю защитного оборудования из Челябинска

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр финансовых компетенций Госкорпорации Ростех) заключил соглашение о выдаче банковских гарантий с челябинской компанией "Техзащита", занимающей одну из ведущих позиций на российском рынке специального защитного оборудования. Гарантии на общую сумму 3 млрд рублей будут выпускаться в пользу крупных корпораций, выступая обеспечением при заключении государственных контрактов, участии в тендерах и закупках.

НОВИКОМ непрерывно совершенствует свои финансовые инструменты, предлагая комплексные решения для поддержки компаний реального сектора экономики. Банковские гарантии позволяют предприятиям увеличить шансы на победу в тендерах, сохранить оборотные средства, без рисков использовать отсрочку платежей и быть уверенными в исполнении взаимных договоренностей в рамках подписанных договоров.

ООО Фирма "Техзащита" занимается реализацией комплексных инженерных решений в различных отраслях промышленности и энергетики, обеспечивая надежную и безопасную работу предприятий по всей России. С НОВИКОМом компания сотрудничает с 2021 года. За это время при поддержке банка компания реализовала несколько десятков масштабных проектов.

"Учитывая высокую важность поддержки и стимулирования развития промышленности, особенно малого и среднего бизнеса, НОВИКОМ старается обеспечить клиентам максимально комфортные условия для получения любых банковских продуктов. Сотрудничество с ведущими высокотехнологичными предприятиями нацелено на укрепление экономики региона и в целом на достижение технологического лидерства страны", — отметила Ирина Кудрякова, управляющий офисом банка НОВИКОМ в Челябинске.