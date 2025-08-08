16+
Банки Финансы

Сотрудница НОВИКОМа победила в чемпионате Ростеха "Время первых"

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Сотрудница банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Ростеха) Ольга Сорокина одержала победу в чемпионате профессионального мастерства "Время первых". Она представила банк в компетенции "Визуальная коммуникация" и обошла несколько десятков соискателей почетной награды в этой категории. Соревнования, организованные Госкорпорацией, проходили в несколько этапов и завершились накануне в Москве.

Фото: предоставлено Новикомбанком

На протяжении всего чемпионата Ольга Сорокина демонстрировала высокий уровень подготовки и уверенное владение инструментами создания презентационных материалов. Эти навыки она ежедневно применяет в своей работе в отделе обучения и развития персонала банка. Участие в соревновании стало для нее возможностью не только проверить свои силы, но и получить новый практический опыт и экспертную обратную связь.

"НОВИКОМ последовательно инвестирует в развитие профессиональных компетенций сотрудников, обучающие программы и наставничество, рассматривая это как основу устойчивого роста. Мы стремимся создавать условия, в которых каждый может не только выполнять свои прямые обязанности, но и расти профессионально, оттачивать новые навыки, быть частью передовых корпоративных практик. Участие в таких проектах, как "Время первых", позволяет видеть реальную отдачу от системного обучения и подтверждает: в банке работают сильные, мотивированные специалисты", — отметила старший вице-президент НОВИКОМа Ольга Карасева.

Победа в чемпионате Ростеха — еще одно подтверждение того, что в НОВИКОМе работает команда высококлассных специалистов. В банке ценят экспертизу, инициативность и стремление к росту. Это позволяет каждому сотруднику реализовывать свой потенциал. Именно благодаря такой команде НОВИКОМ достигает высоких результатов как в бизнесе, так и в профессиональных конкурсах.

Чемпионат "Время первых" является ключевым проектом Ростеха по развитию профессиональных компетенций у молодых специалистов. В этом году он проводился в четвертый раз и объединил участников из 45 регионов России. Соревнования проходили по 27 компетенциям — от инженерного дизайна и программно-проектного управления до кибербезопасности и управления персоналом. Особенность чемпионата — его практическая направленность: задания формируются на основе реальных задач предприятий Корпорации. Это делает соревнования не только конкурсом профессионального мастерства, но и эффективной площадкой для обмена опытом и повышения квалификации.

