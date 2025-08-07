16+
ВСК застрахует пассажиров авиакомпании Red Wings

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Страховой Дом ВСК совместно с авиакомпанией Red Wings запустил проект повышения безопасности и комфорта путешественников. В рамках сотрудничества разработаны три специализированные страховые программы, обеспечивающие комплексную защиту пассажиров во время перелетов. Первые полисы уже оформлены, что подтверждает востребованность в новых услугах.

Реализация проекта стала возможной благодаря слаженному взаимодействию четырех ведущих компаний: Страхового Дома ВСК, авиакомпании Red Wings, разработчика инновационных IT-решений для авиационной отрасли Sirena (НЕМО), выступающего агрегатором страховых продуктов и платежной системой, а также оператора автоматизированной системы электронного билетооформления АО "ТКП".

Теперь пассажиры Red Wings могут воспользоваться, например, страхованием на случай отмены поездки. Активировать услугу можно при госпитализации, судебных разбирательствах, призыве на службу, ущербе имуществу, ДТП, стихийном бедствии, содействии представителям органов власти, инфекционном заболевании, травме, вакцинации, отказе в визе, сокращении на работе, хищении документов, аварии общественного транспорта и следственных действиях.

Также путешественникам доступно страхование от несчастных случаев. К страховым рискам относятся смерть в результате несчастного случая, получение инвалидности I, II или III группы, а также травмы. В зависимости от тяжести инцидента авиапассажир может получить выплату на сумму до 10 млн рублей.

Третьей доступной для туристов программой страхования стала АЭРО-Телемедицина. В нее входят три дистанционные консультации с врачом-терапевтом или педиатром, если произойдет одно или несколько из перечисленных событий: травма или инвалидность в результате несчастного случая, а также острое заболевание, впервые развившееся в течение срока страхования.

