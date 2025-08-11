16+
Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК обновил условия каско "Компакт фикс": выплаты при обоюдной вине, новые лимиты и расширенные возможности ремонта на СТОА

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
ВСК внес изменения в условия продукта "Компакт фикс" — каско с фиксированным покрытием. Теперь полис защищает от ДТП по чужой вине даже в спорных ситуациях, а к доступным страховым суммам добавился вариант с покрытием 450 тысяч рублей.

Основное изменение касается страхового покрытия: кроме ДТП по вине третьих лиц теперь в полис включены случаи с обоюдной виной (т.е. спорные ситуации, когда виноваты оба водителя). Для базового варианта в 400 тыс. рублей выплата возможна только при наличии у виновника ДТП действующего ОСАГО. Для сумм от 450 тыс. рублей действует расширенная защита, включающая возмещение ущерба от водителей без страховки.

Изменения коснулись также доступных страховых сумм. К существующим вариантам (400 000, 600 000, 800 000 и 1 млн рублей) добавился новый лимит — 450 тысяч рублей. Это новшество позволит клиентам выбирать страховые суммы, наиболее соответствующие их потребностям.

Опция "ремонт на СТОА" теперь доступна для всех лимитов, кроме базового (400 000 рублей). Стоимость обновленного каско "Компакт Фикс" начинается от 2 001 рубля, выплаты на каждый случай ДТП — до 1 млн рублей.

Каско "Компакт фикс" — популярный продукт из линейки автострахования ВСК с фиксированными ценами. Страховку можно оформить даже на возрастные авто до 35 лет. Полис идет как расширение к ОСАГО, так и отдельный продукт. Действует в течение года вне зависимости от ОСАГО. Еще одна особенность каско "Компакт Фикс" — опция "мультидрайв", позволяющая управлять застрахованным автомобилем любому водителю.

