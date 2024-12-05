В Самарской области уменьшилась средняя зарплата

Стали известные новые данные о средней заработной плате в Самарской области. По итогам сентября она составила 66 668 рублей. Об этом говорится в докладе Самарастата.
"Для сравнения, в августе средняя зарплата составляла 64282 рубля. В сентябре прошлого года — 55200 рублей", — сообщили в службе статистики.
При этом в течение года были показатели и выше. Например, в марте фиксировалась средняя зарплата в размере 70626 рублей, в июне и июле — более 68 тысяч рублей.
Самые большие зарплаты получают представители следующих сфер:
- добыча полезных ископаемых — 95070 рублей;
- деятельность финансовая и страховая — 89647 рублей;
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 80530 рублей.
В сфере образования средняя зарплата составила 60286 рублей, здравоохранения и социальных услуг — 62427 рублей.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?