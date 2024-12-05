В Самарской области уменьшилась средняя зарплата

Стали известные новые данные о средней заработной плате в Самарской области. По итогам сентября она составила 66 668 рублей. Об этом говорится в докладе Самарастата.

"Для сравнения, в августе средняя зарплата составляла 64282 рубля. В сентябре прошлого года — 55200 рублей", — сообщили в службе статистики.

При этом в течение года были показатели и выше. Например, в марте фиксировалась средняя зарплата в размере 70626 рублей, в июне и июле — более 68 тысяч рублей.

Самые большие зарплаты получают представители следующих сфер:

добыча полезных ископаемых — 95070 рублей;

деятельность финансовая и страховая — 89647 рублей;

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 80530 рублей.

В сфере образования средняя зарплата составила 60286 рублей, здравоохранения и социальных услуг — 62427 рублей.