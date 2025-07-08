Связь МТС пришла еще в 16 малых населенных пунктов Алексеевского района

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети 4G в Алексеевском районе Самарской области. Благодаря строительству здесь десяти новых базовых станций и обновлению телеком-оборудования, устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет от МТС стали доступны жителям 16 малых населенных пунктов Алексеевского района, где проживает более 4500 человек.

Мобильный интернет поколения 4G от МТС стал доступен в селах и поселках Авангард, Патровка, Шариповка, Славинка, Летниково, Антоновка, Славинка, Калашиновка, Седыши, Новотроевка, Гавриловский, Субботинский, Ленинградский, Осиповка, Корнеевка и Дальний. Новое покрытие МТС позволит жителям и гостям района всегда оставаться на связи, делиться фото и видео природных мест, а также пользоваться привычными цифровыми сервисами. Устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет от МТС есть и в других населенных пунктах, а также в районном центре Алексеевка.

Места Алексеевского района известны тем, что здесь в своих имениях любил отдыхать писатель Лев Толстой. Его усадьбы находились на территории поселков Шариповка и Гавриловский. Свои имения Толстые купили здесь в 1872 году, и вплоть до 1883 года Лев Толстой любил посещать эти места. Здесь он завершал свою работу над переизданием романа "Война и мир" и другими произведениями. Сохранились архивные фотографии и письма, рассказывающие о жизни здесь русского классика. Ежегодно рядом с Гавриловским проводятся толстовские конные скачки, которые в 1874 году Толстой устроил здесь впервые.

"Мы расширяем покрытие сети МТС в Самарской области, строим новые базовые станции и модернизируем существующие. Связь в сельских районах — это не только важная часть быта местных жителей, для которых мобильный интернет является альтернативой домашнему, но и необходимый ресурс для путешествий и поездок", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.