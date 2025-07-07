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Легкий переезд: почти полмиллиона абонентов "Ростелекома" перенесли интернет-услуги на новый адрес Цифровые двойники и промпты для видеоисторий, аэротакси и игровые движки: подведены федеральные итоги конкурса "Вместе в цифровое будущее" Связь за полцены: билайн дарит скидку в 50% на тариф при покупке гаджета В Красноармейском районе по нацпроекту отремонтируют единственную дорогу к двум поселкам Авито Тех покупает платформу EXPF Sigma — технологическую платформу для продуктовых экспериментов

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Легкий переезд: почти полмиллиона абонентов "Ростелекома" перенесли интернет-услуги на новый адрес

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Свыше 420 тысяч семей уже воспользовались сервисом "Переезд", с которым можно легко продолжить использовать домашний интернет и другие услуги "Ростелекома" после смены места жительства. С услугой "Переезд" сохраняются все ранее приобретенные подписки, контент, накопленные бонусы и настроенные автоплатежи. Прежним остается и лицевой счет абонента.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Более 10 тысяч абонентов "Ростелекома" ежемесячно переносят услуги на новый адрес, пик активности приходится на летний период. Около 70% граждан переезжают в пределах одного региона — из города на дачу, в деревню или к морю, или в собственное новое жилье. При этом не все знают о возможности переноса услуг — при расторжении договора каждый пятый абонент сообщает, что уже подключил услуги "Ростелекома" по новому адресу.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома":

"Летняя пора для многих связана не только с отдыхом, но и с масштабными переменами в жизни — сменой места жительства или работы. Мы стремимся к тому, чтобы абоненты "Ростелекома" могли пользоваться высокоскоростным домашним интернетом и другими услугами компании вне зависимости от того, где они находятся. Поэтому мы предлагаем услугу "Переезд", которая позволяет перенести все услуги быстро, выгодно и без лишних усилий. Более того, благодаря услуге можно получить скидку до 50% на тарифный план в течение первых двух месяцев после смены места жительства".

Для того чтобы комфортно переехать с "Ростелекомом", клиенту необходимо подать заявку на специальной странице сайта, указав контактные данные, текущий и новый адреса, а также планируемую дату переезда. Специалисты компании свяжутся с абонентом и согласуют все детали. При совпадении технологии подключения клиент может сохранить прежнее оборудование и взять его с собой на новый адрес. Если самостоятельно отключить оборудование не удается, можно заказать услугу демонтажа.

Воспользовавшиеся услугой также получат специальный промокод на онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы).

Услуга "Переезд" бесплатная и оказывается в рамках домашнего региона. В случае если планируется переезд в другую область, республику или край, абонент может связаться с компанией для уточнения информации.

Подробнее об услуге можно узнать на сайте компании, в личном кабинете или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

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